KOA Compañía de Financiamiento ofrece una tasa especial de 13,45 % efectivo anual (E.A.) para su CDT digital a un plazo de 360 días, de acuerdo con la información divulgada por la entidad en noviembre de 2026.
El nuevo incremento de la tasa de estos productos de ahorro se da cuando los trabajadores del sector privado se preparan para recibir la prima de servicios del segundo semestre, que debe pagarse a más tardar el 20 de diciembre.
Por eso, la compañía sugiere que, antes de repartir este ingreso extra entre regalos, celebraciones y cuentas pendientes, “vale la pena sumar a alguien a la lista: su yo de 2027”.
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Es decir, esa parte de la prima puede ser el primer aporte para un curso, un emprendimiento o un proyecto que lleva tiempo aplazando.
“Muchas veces dejamos el ahorro para lo que sobre. Podemos probar algo distinto: separar primero una cantidad que se ajuste a nuestro bolsillo y ponerle una meta. Saber para qué estamos guardando ese dinero ayuda a mantener el compromiso”, explica Lina Galindo, directora ejecutiva de KOA Compañía de Financiamiento.
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Otras recomendaciones para abrir CDT
Como ejemplo, ante el próximo pago de la prima de fin de año, la firma explicó que, si un trabajador recibe $1,5 millones, podría reservar $300.000, siempre que tenga cubiertos sus gastos esenciales.
También recomendó revisar, antes de fijar un monto, si resulta más favorable abonar a una deuda costosa y dejar dinero disponible para imprevistos.
“Antes de mirar cuánto paga un CDT, pregúntese cuándo va a necesitar esa plata. Si tiene un compromiso en enero, un CDT que abra en diciembre a tres meses no llegará a tiempo para cubrirlo”, agrega Galindo.
De igual manera, se recomendó consultar con la entidad, antes de abrir un CDT, la tasa vigente, el monto mínimo, las retenciones aplicables y las condiciones de renovación y pago al vencimiento.