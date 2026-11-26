El gobierno de Abelardo de la Espriella confirmó que lanzará una nueva ola de megaproyectos en Colombia, con la cual se espera construir un grupo de carreteras que son esperadas hace años por millones de ciudadanos.
El anuncio fue hecho por el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Ricardo Ayerbe, en un video emitido durante el Congreso de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), del cual Valora Analitik es medio aliado.
Según el funcionario, este plan hace parte de la estrategia del Gobierno para sacar adelante el sector e incluye una nueva generación de proyectos en todo el país, para lo cual se cuenta con un portafolio de más de $28 billones.
Las carreteras que se construirán en nueva ola de megaproyectos en Colombia
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Allí se incluyen corredores como Villeta – Guaduas – El Korán, que hasta hace unos años fue concesionado bajo el proyecto Ruta del Sol 1, pero fue revertido al Estado.
Desde entonces, las vías de la zona presentan deterioro, a tal punto que algunos tramos cerca a El Korán están permanentemente cerrados, mientras que otros -como el de Villeta a Guaduas- son de única calzada y generan bloqueos constantes en el corredor.
En la nueva ola de megaproyectos también está el tramo Boquerón – El Tablón, que es el primer tercio de la vía Bogotá – Villavicencio. Si bien esta carretera ya tiene una concesión a cargo de Coviandina, se busca completar la doble calzada entre las dos capitales.
Actualmente, en este segmento de la autopista hay algunos tramos con terceros carriles, pero en buena parte solo hay un carril para cada sentido, lo que genera un cuello de botella para salir y entrar a la ciudad de Bogotá.
De otro lado, la ANI prevé contratar la iniciativa privada (IP) Conexión Centro, que fue presentada por Odinsa Vías para los corredores del Eje Cafetero que hoy están a cargo de Autopistas del Café y cuya concesión vencerá a mediados de 2027.
Esta IP fue rechazada por el gobierno anterior, pero, tras resolver un recurso de reposición, la actual administración la revivió y retomó su evaluación, lo cual permitiría contratarla durante el próximo año.
A estas iniciativas se sumaría la IP Vías del Altiplano, que pretende construir terceros carriles a lo largo del corredor entre Santuario y Caño Alegre, en Antioquia, así como la conexión con la terminada concesión de Devimed.
Con este proyecto y el mencionado previamente entre Villeta – Guaduas – El Korán, la autopista Medellín – Bogotá quedaría completamente concesionado y con operación y mantenimiento constante de parte de equipos especializados.
La lista la completa la vía Santa Marta – Paraguachón, que terminaría las obras realizadas por la concesión de primera generación entre estas ciudades, incluyendo Riohacha, y que entrará en reversión en los próximos años.
De otro lado, el presidente de la ANI afirmó que a estas iniciativas se sumarán otras de aeropuertos por $39 billones y una apuesta de $15,1 billones en infraestructura social, incluyendo el Hospital Simón Bolívar y el Instituto Nacional de Cancerología en salud; el acueducto de Santa Marta y la PTAR de Cúcuta, así como 13 colegios.