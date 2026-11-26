“El Show de Alejo Igoa” llegará a Bogotá el 7 de marzo de 2027, con una puesta en escena que trasladará al teatro las aventuras que miles de seguidores disfrutan en pantalla. El creador de contenido se presentará en El Corazón de Bogotá – Arena, en un espectáculo pensado para reunir a grandes y chicos.
Durante 90 minutos, el público podrá adentrarse en el mundo de Alejo, donde las aventuras, el humor y la música se mezclarán en una historia que cobrará vida sobre el escenario. Lo acompañarán Asbel Nazar, Valen Palladino, Delfi Palladino y Kevin Benedetti, sus amigos y aliados en esta travesía.
En total, el espectáculo reúne a más de 150 personas en cada función y 25 artistas en escena, con un despliegue que incluye un cuerpo de baile de 20 integrantes, números acrobáticos, coreografías, música, efectos especiales y una impactante puesta audiovisual.
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Como parte de la experiencia, algunos asistentes podrán subir al escenario, participar en juegos y desafíos y ganar premios. De esta manera, los niños podrán pasar de disfrutar sus videos desde casa a vivir ese universo en primera persona.
El espectáculo tuvo su debut en Buenos Aires, donde Alejo recibió en vivo dos títulos Guinness World Records: uno por tener el canal de YouTube en español con más suscriptores y otro por ser el canal de entretenimiento en español con mayor número de seguidores.
Después de convocar a más de 70.000 espectadores en siete funciones agotadas, el show inicia un recorrido por cinco países, con Bogotá como una de sus próximas paradas. Las entradas van desde los $200.000 hasta los $260.000 y pueden adquirirse a través de la página oficial de tuboleta.