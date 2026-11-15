Las cifras alrededor de DAVIarena, el nuevo escenario de espectáculos de Antioquia que ya abrió sus puertas

La industria del entretenimiento en Antioquia entró en una fase con la inauguración oficial de DAVIarena, el nuevo escenario de espectáculos ubicado en Sabaneta, Antioquia.
El recinto abrió sus puertas con un concierto del icónico artista paisa Juanes, que agotó la boletería marcando el comienzo de una nueva etapa en el entretenimiento en esta región del país. Valora Analitik estuvo presente durante este hito, que representa una movilización de recursos y una expectativa de ingresos relevante para el Valle de Aburrá.
El proyecto, cuya construcción tuvo un costo cercano a $400.000 millones, tiene una capacidad máxima de 17.900 espectadores y estima generar una derrama económica de $350.000 millones anuales para la región, de acuerdo con las proyecciones.
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El vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, dijo a Valora que “estamos hablando de casi $0,4 billones en un espacio con un diseño extraordinario que va a ser receptor de mucho turistas nacionales e internacionales, pero también la oportunidad para seguir mostrando todo el talento que tiene Colombia, que tiene Antioquia”.
La apertura movilizó a cerca de 400 colaboradores en áreas como seguridad, logística, salud y aseo. De ese total, 278 empleos operativos fueron generados para habitantes de Sabaneta, mientras que más de 70 personas de logística estarán encargadas de atender a los asistentes durante los espectáculos, incluido el acompañamiento desde la estación Itagüí del Metro hasta el recinto.
La inauguración se realizó con Juanes, en un concierto producido por Breakfast Live que registró boletería agotada. Para Eduardo Olea, presidente ejecutivo de BeatHub Entertainment, la apertura representa un paso para la infraestructura de entretenimiento de Antioquia.
“Inaugurar DAVIarena con Juanes, ante una arena completamente llena, es la mejor demostración de que Antioquia estaba lista para dar este salto que marca un antes y un después. Este es apenas el comienzo de una historia que queremos construir junto a la región. Estoy seguro de que se van a cumplir los sueños de muchos artistas, no solo los consolidados, sino aquellos que están en desarrollo”, dijo Olea en conversación con Valora Analitik.
Un escenario para conciertos y eventos empresariales
Daviarena fue concebido como un espacio multipropósito, con capacidad para recibir producciones musicales, actividades deportivas, ferias y encuentros empresariales. Su infraestructura incluye tecnología, diseño acústico y capacidades técnicas orientadas a atender distintos formatos de eventos.
Esta oferta amplía las posibilidades de uso del recinto más allá de los conciertos y abre oportunidades para la realización de encuentros corporativos y actividades de otros sectores económicos. La programación de espectáculos también puede dinamizar actividades asociadas al entretenimiento, el transporte, la gastronomía y los servicios en Sabaneta y municipios cercanos.
El proyecto cuenta con Davivienda como aliado de marca y es impulsado por BeatHub Entertainment, compañía de capital colombiano. Javier Suárez, presidente de Davivienda, señaló que la participación de la entidad responde a una apuesta por el entretenimiento y la proyección del talento nacional.
“En Davivienda nos inspira acercar lo mejor del mundo y contribuir a que el talento colombiano llegue cada vez más lejos. Con DAVIarena llevamos esa visión a un escenario donde la innovación se convierte en experiencias que alegran la vida. Darle nuestro nombre es una apuesta por el futuro: por una región conectada con el mundo y por esos grandes momentos que las personas disfrutan y recuerdan juntas”, comenta Suárez.
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Así es la experiencia al interior de DAVIarena
También en conversación con Valora, Tomás Uribe, gerente comercial y mercadeo de DAVIarena, destacó que este proyecto ha tomado alrededor de cuatro años en su gestación, más dos años durante la construcción.
En relación con las experiencias destacó que el recinto cuenta con más de 16 restaurantes y 16 bares, “donde nuestros patrocinadores tienen sus espacios para vender sus productos, hacer sus activaciones de marca”.
También cuenta con espacios VIP: “Tenemos 23 suites, tenemos 24 boxes que son experiencias de otro nivel, donde tienes una oferta gastronómica diferente, atención a tu suite, atención a tu box, a tu palco”.
Estos espacios, de acuerdo con el ejecutivo, “vas a vivir el concierto de una manera diferente, es una arena para 18.000 personas en el cual la gente va de verdad a vivir una experiencia diferente a nunca antes visto en Medellín”.
En materia de movilidad, la organización informó que trabaja en la articulación de alternativas de transporte y en la conexión con el Metro, que contempla horarios extendidos para facilitar el desplazamiento de los asistentes.
También se habilitaron rutas de acceso por la avenida El Poblado, la Autopista Sur, la avenida Regional y la avenida Las Vegas, además de siete puntos para el ascenso y descenso de pasajeros y un espacio de concentración de taxis para el retorno.
La agenda de espectáculos hasta abril de 2027
La programación anunciada por DAVIarena contempla conciertos de artistas nacionales e internacionales durante los próximos meses. En noviembre están previstos los espectáculos de Chayanne, Kris R., Rubén Blades, Anuel y Beéle.
Para diciembre, la cartelera incluye a Hébert Vargas, Martin Garrix y Alcolirykoz. En febrero de 2027 se presentarán Fonseca y Melendi, mientras que en marzo está programado un concierto de Laura Pausini.
La agenda continuará en abril con Ricardo Montaner, Carlos Vives y Niche Sinfónico.
La apertura del recinto incorpora así un nuevo espacio para la industria de espectáculos de Antioquia, con una infraestructura que combina capacidad para grandes conciertos, eventos empresariales y actividades de entretenimiento. La inversión en construcción, la generación de empleo local y la derrama económica proyectada serán algunos de los elementos para dimensionar su incidencia en la actividad económica de la región.