DAVIarena: una nueva puerta para las grandes giras y la economía del entretenimiento en Antioquia

La próxima apertura de DAVIarena representará mucho más que la construcción de un nuevo lugar para conciertos: la experiencia de ciudades que han incorporado este tipo de infraestructura muestra que contar con escenarios especializados, con capacidad, tecnología y estándares adecuados para recibir producciones de gran escala puede ser determinante a la hora de incluir una ciudad dentro de las rutas de los artistas y promotores internacionales y potenciar la economía regional.
Un ejemplo de ello es Bogotá donde con la inauguración del Movistar Arena en 2018, las giras internacionales en Colombia aumentaron 75 %, de acuerdo con informes culturales y financieros del recinto.
El dato permite dimensionar el potencial que puede tener para Antioquia contar con una infraestructura especializada para grandes espectáculos como DAVIarena. Así, más que sumar conciertos a la agenda, una arena puede ayudar a que la ciudad tenga las condiciones necesarias para competir por las fechas de artistas que realizan giras internacionales y que requieren escenarios capaces de responder a exigencias técnicas, logísticas y de aforo.
En ese contexto se proyecta DAVIarena, que abrirá sus puertas en noviembre de 2026 con una capacidad para 18.000 asistentes. El recinto espera recibir 75 eventos durante 2027 y generar una derrama económica cercana a $350.000 millones, de acuerdo con las proyecciones del proyecto.
El potencial parte, además, de un mercado que ya tiene una dinámica importante. Durante el primer semestre de 2026, los eventos con aforos superiores a 5.000 personas generaron más de 360.000 tickets y representaron 66 % del recaudo total, según cifras de Tuboleta. En Medellín y Envigado, durante ese mismo periodo, se realizaron más de 1.500 eventos.
Así, DAVIarena llega a un mercado que ya muestra capacidad de convocatoria, pero que ahora contará con una infraestructura diseñada específicamente para atender espectáculos de gran formato. La combinación entre demanda, público, infraestructura y una agenda creciente puede fortalecer la posición de Antioquia dentro del mapa nacional de entretenimiento y aumentar sus posibilidades de capturar nuevas giras.
El efecto, además, va más allá de quienes compran una entrada: cada gran espectáculo moviliza una cadena de actividades que incluye transporte, hotelería, restaurantes, comercio, producción técnica, seguridad, logística y servicios asociados. Por eso, la capacidad de atraer más eventos también puede traducirse en mayor movimiento económico para diferentes sectores de la ciudad y el departamento.
En promedio, DAVIarena espera generar 1.000 empleos por evento, mientras que a octubre de 2026 ya mueve cerca de 2.900 empleos, en la antesala de su inauguración.
De esta manera, Antioquia buscará convertir esa infraestructura en una ventaja competitiva de largo plazo. La experiencia del Movistar Arena muestra que una arena puede terminar siendo parte de la estrategia de una ciudad para atraer espectáculos y posicionarse dentro de las rutas internacionales. En el caso antioqueño, el punto de partida es un mercado que ya tiene una fuerte demanda por entretenimiento y que registra crecimientos superiores a los de Bogotá en venta de entradas y recaudo.
Más que una nueva sala de conciertos, DAVIarena busca convertirse en una plataforma para que Antioquia capture una mayor porción del negocio del entretenimiento en vivo y se proyecte como un destino de espectáculos de gran formato en Colombia y la región.
Destacado: Calendario Eventos DAVIarena: conciertos, cultura y entretenimiento
Así avanza el calendario de eventos en DAVIarena
El show inaugural estará a cargo de Juanes el 14 de noviembre con su World Tour 2026. El concierto reunirá los hits, éxitos e himnos del artista antioqueño con su más reciente álbum, JuanesTeban, una obra más conceptual y profunda.
La boletería sigue disponible, con distintas alternativas de pago para los interesados, desde tarjetas, PSE, Addi, y otros medios como plan separa y Armatuvaca.
El 19 de noviembre se presentará Chayanne con el Tou Bailemos Otra Vez, un recorrido por los himnos que marcaron época —“Torero”, “Boom”, “Un Siglo Sin Ti”, “Dejaría Todo”, “Y Tú Te Vas”, “Lola” y “Salomé”— junto a lo mejor de su repertorio más reciente.
Mientras que el género urbano también tiene su cuota con Kris R el 20 de noviembre. Será el encuentro de una ciudad con uno de sus mayores referentes, una celebración del movimiento que nació en sus calles y hoy resuena en toda Latinoamérica.
Posteriormente, habrá espacio para Rubén Blades, 21 de noviembre; Anuel AA, 22 de noviembre; Beele, 28 de noviembre; Hebert Vargas, 4 de diciembre, y Martin Garrix, 5 de diciembre.
Para 2027, ya se anuncian dos grandes presentaciones: Laura Pausini el 7 de marzo y Carlos Vives el 17 de abril.
Para consultar el Calendario de eventos y conciertos de DAVIarena, información de boletería y más detalles, puede consultar la sección especial del recinto en Valora Analitik visitando el siguiente enlace.