La plataforma Rappi anunció nuevos beneficios de fidelización para los usuarios de sus membresías Pro y Pro Black, mediante alianzas con programas de lealtad y nuevas recompensas vinculadas a su servicio de viajes.
Una de las iniciativas permitirá a los usuarios Pro Black acumular millas y puntos por las compras realizadas a través de la aplicación, además de recibir una devolución del 2 % en créditos para viajes.
El programa Rappi Loyalty ahora estará dirigido solamente a los usuarios Pro Black, quienes podrán vincular sus cuentas de Puntos Colombia, Davipuntos, LATAM Pass, LifeMiles, Marriott Bonvoy e Iberia Club directamente en la aplicación.
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Una vez vinculadas las cuentas, los usuarios acumularán automáticamente una milla o un punto por cada dólar gastado en pedidos iguales o superiores a $50.000. También podrán acumular puntos de Puntos Colombia en compras en Carulla y Éxito con solo registrar su número de cédula.
Adicionalmente, hasta el 31 de diciembre de 2026, las compras realizadas por usuarios Pro Black en las distintas categorías de Rappi tendrán una devolución del 2 % en RappiCréditos. Esta devolución no se entrega en dinero en efectivo, sino en créditos que podrán utilizarse para pagar vuelos y hoteles a través de Rappi Travel.
Las compras realizadas directamente en Rappi Travel no reciben el 2 % adicional, pero mantienen el beneficio permanente de devolución del 5 % para usuarios Pro Black.
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Rappi también ofrecerá recompensas por pedidos en restaurantes
La segunda iniciativa, denominada Pro Rewards, está dirigida a usuarios con membresía Rappi Pro y cuenta con más de 400 comercios gastronómicos aliados.
El programa funciona mediante un sistema de recompensas por recurrencia. Los usuarios que realicen entre cinco y diez pedidos en un mismo establecimiento participante recibirán automáticamente créditos en Rappi equivalentes al valor promedio de sus compras, que podrán utilizar en un siguiente pedido en ese comercio.
“Cada día millones de personas confían en Rappi para resolver su vida, y esa confianza merece ser recompensada. Hoy la tecnología nos permite unir a Rappi con los programas de membresía más importantes del país, para que cada pedido sume en un solo ecosistema de beneficios”, señaló Guido Becher, global head de Travel, Loyalty y R4B de Rappi.
Con más de 100 millones de descargas, Rappi está presente en nueve países y más de 350 ciudades de la región. En Colombia, la plataforma opera en más de 60 ciudades y 72 municipios, cuenta con más de 30.000 aliados comerciales y tiene más de 60.000 repartidores independientes registrados.