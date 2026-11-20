La tecnología se ha convertido en una herramienta para los deportistas que buscan mejorar su rendimiento, controlar su recuperación y comprender cómo responde su organismo durante los entrenamientos. En este escenario, Samsung busca ampliar su presencia en el mercado deportivo mediante dispositivos que integran inteligencia artificial y funciones de seguimiento de la actividad física.
Así lo explicó Heliosa Ribeiro, gerente de Relaciones Públicas de Samsung para Latinoamérica, durante una entrevista con Valora Sports, en la que abordó las funcionalidades de los relojes inteligentes de la compañía, su recepción en el mercado latinoamericano y las perspectivas de inversión en iniciativas deportivas para 2027.
Samsung apuesta por la inteligencia artificial para mejorar el rendimiento deportivo
Una de las principales características de los dispositivos presentados por Samsung es la posibilidad de realizar seguimiento a diferentes indicadores físicos durante la actividad deportiva.
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Según Ribeiro, los relojes permiten monitorear la frecuencia cardíaca, el gasto calórico, la hidratación y los patrones de sueño, información que puede ayudar a los usuarios a comprender mejor su condición física.
La ejecutiva explicó que, después de un periodo mínimo de siete noches de uso, el dispositivo comienza a identificar patrones individuales relacionados con el descanso y otros indicadores de bienestar.
De esta manera, el seguimiento no se limita a parámetros generales, sino que incorpora información recopilada sobre los hábitos de cada usuario.
Esto permite generar recomendaciones relacionadas con el descanso, la recuperación y la intensidad del entrenamiento, aspectos relevantes tanto para deportistas de alto rendimiento como para personas que comienzan a realizar actividad física.
La inteligencia artificial también desempeña un papel importante en la identificación automática de determinadas disciplinas deportivas.
De acuerdo con Ribeiro, los dispositivos pueden reconocer actividades como ciclismo y tenis mediante el análisis de movimientos y otros datos, facilitando el registro de las sesiones de entrenamiento.
Más de 100 disciplinas deportivas y seguimiento de la hidratación
Samsung busca ampliar las posibilidades de seguimiento deportivo mediante relojes inteligentes que, según la entrevistada, cuentan con más de 100 modalidades de actividad física.
Entre las funcionalidades mencionadas se encuentran el registro de la frecuencia cardíaca máxima, el promedio de pulsaciones durante el ejercicio y la estimación de calorías consumidas.
Otro componente destacado es el seguimiento de la hidratación, especialmente en actividades de alta exigencia física.
Ribeiro explicó que los dispositivos ofrecen estimaciones y recomendaciones sobre el consumo de agua después de realizar ejercicio, una función orientada a acompañar los procesos de recuperación.
Para los deportistas que practican disciplinas de resistencia, como triatlón, natación o carreras de larga distancia, la compañía también ofrece herramientas que permiten establecer objetivos individuales.
Estas funcionalidades se complementan con Samsung Health, aplicación que reúne información relacionada con la actividad física, el descanso y otros indicadores de bienestar.
Según la ejecutiva, el sistema permite que los usuarios establezcan metas y reciban recomendaciones sobre hábitos como los horarios de sueño, la hidratación y el consumo de cafeína.
Salud y recuperación: el nuevo enfoque de los relojes deportivos
La estrategia de Samsung no se concentra únicamente en medir el desempeño durante el ejercicio, sino también en ofrecer herramientas para el seguimiento de la salud.
Ribeiro destacó funciones relacionadas con la frecuencia cardíaca, la composición corporal y el monitoreo de determinados indicadores cardiovasculares.
Entre las herramientas mencionadas se encuentran el electrocardiograma, las mediciones relacionadas con la presión arterial y las estimaciones de composición corporal.
La ejecutiva aclaró que estas tecnologías no buscan reemplazar la valoración de los profesionales médicos.
Por el contrario, su propósito es ofrecer información complementaria que permita identificar cambios en determinados indicadores y acudir a una revisión médica cuando sea necesario.
Este enfoque también busca ampliar el mercado de los dispositivos hacia personas que no necesariamente practican deporte competitivo, pero que desean realizar seguimiento a sus hábitos y mejorar su bienestar.
Samsung mantendrá sus inversiones en eventos deportivos durante 2027
Más allá del desarrollo de dispositivos, Samsung contempla mantener su participación en iniciativas deportivas como parte de su estrategia para acercar la tecnología a nuevos usuarios.
Ribeiro explicó que la compañía ha venido apoyando actividades relacionadas con el atletismo y las carreras de larga distancia en diferentes mercados.
Entre los eventos mencionados se encuentran iniciativas en Bogotá, Brasil, Chile y Argentina, además de referencias a las maratones de Boston y Berlín.
La ejecutiva señaló que la intención es continuar estas inversiones durante el próximo año, aunque no entregó cifras sobre los recursos que destinará la compañía.
La estrategia responde al interés de Samsung de conectar sus desarrollos tecnológicos con la actividad física y los hábitos saludables.
En cuanto al comportamiento comercial de los dispositivos en Latinoamérica, Ribeiro aseguró que la recepción ha sido positiva, impulsada por un mayor interés de los consumidores en herramientas relacionadas con el bienestar.
Sin embargo, no precisó cifras de ventas, participación de mercado ni proyecciones de crecimiento para Colombia.
La compañía busca que sus dispositivos sean utilizados tanto por deportistas profesionales como por usuarios que desean incorporar la actividad física a su rutina diaria, ampliando así el alcance de su ecosistema de salud y tecnología.
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