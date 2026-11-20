Grupo Argos informó al mercado que vendió cerca de 35 millones de acciones ordinarias de Cementos Argos, como parte de las iniciativas contempladas en ACE 1.0, el programa orientado a acelerar la generación, captura y transferencia de valor a sus accionistas.
El propósito, informó el conglomerado empresarial, es facilitar el cumplimiento de los criterios necesarios para su eventual inclusión en el índice MSCI Standard.
“Una mayor participación de Cementos Argos en los índices internacionales contribuye a ampliar su visibilidad entre inversionistas globales, fortalecer la liquidez de su acción y favorecer un reconocimiento más adecuado de los fundamentales y las perspectivas de generación de valor del negocio”, se lee en el comunicado.
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Por otra parte, cabe resaltar que la venta, por $330.000 millones, no impacta la posición de control de Grupo Argos, y los recursos provenientes de esta operación serán utilizados para fortalecer el programa de recompras en línea con lo anunciado el pasado 12 de noviembre.
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¿Cómo se realizará la venta de acciones de Cementos Argos?
La operación contempla que Grupo Argos reduzca su participación en Cementos Argos desde aproximadamente 55 % hasta 52,2 %. Con este movimiento, el holding mantendría el control mayoritario de la compañía cementera, pero aumentaría el número de acciones disponibles para negociación en el mercado, es decir, su flotante.
Según explicó Juan Esteban Calle, presidente de Grupo Argos, la transacción se ejecutaría de manera ordenada y no estaría finalizada antes del rebalanceo de índices de noviembre. La expectativa de la compañía es completar el proceso hacia el cierre del primer trimestre de 2027.
En términos de recursos, estimaciones de mercado apuntan a que la venta de cerca de 46 millones de acciones podría representar unos $498.000 millones, a precios actuales. El dinero obtenido se destinaría a acelerar el programa de recompra de acciones de Grupo Argos, en el marco de su estrategia ACE 1.0.