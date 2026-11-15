Fitch Ratings mantiene una perspectiva neutral para el sector de petróleo y gas a nivel global, sustentada en la disciplina financiera de las compañías durante un año marcado por altos precios del crudo y volatilidad geopolítica.
Así lo explicó Adriana Eraso, directora de Finanzas Corporativas, Infraestructura y Project Finance para América Latina de la calificadora, en entrevista con Valora Analitik.
Al referirse al impacto regional de una eventual normalización energética en Venezuela, la analista señaló que, si bien el vecino país es un actor relevante por la entrada de nuevos barriles al mercado y la posible reactivación del gasoducto Antonio Ricaurte, la agencia no lo percibe hoy como una amenaza para Ecopetrol.
Recibe nuestro boletín en tu correo
“Nosotros por ahora no vemos que vaya a ser peligroso para Ecopetrol, no lo vemos, creemos que tiene una salida buena, tiene una demanda que está ahí, además alimenta las refinerías locales”, dijo la analista.
Incluso, afirmó que “más que un riesgo para los productores nacionales, yo creo que empezamos a verla como una oportunidad de crecimiento y diversificación”.
Proyecciones del precio del crudo
En el plano internacional, Eraso destacó que, a pesar de que el conflicto en Irán y las tensiones en Medio Oriente llevaron al crudo Brent a duplicarse desde los US$60 hasta picos cercanos a US$120 por barril, las petroleras evitaron un desbordamiento en su gasto de capital (Capex) y priorizaron el fortalecimiento de sus balances.
“Vemos que con los precios de este año se generó muchísima caja, pero no vimos que hubiera una aceleración en Capex muy importante; no hubo un sobregasto. Lo que hicieron muchas empresas fue patear vencimientos, alargar deuda de 2027 y 2028 hasta 2030, 2031 e incluso 2033, y hacer repagos”, señaló.
Eso sí, para 2027, Fitch proyecta una corrección en la cotización del petróleo hacia un promedio de US$70 por barril, teniendo en cuenta factores como que los países deberán reponer sus inventarios estratégicos tras la estabilización geopolítica.
Gas offshore y anuncios en Colombia
Sobre el panorama en Colombia, la directora de Finanzas Corporativas, Infraestructura y Project Finance para América Latina de Fitch indicó que el sector enfrenta restricciones estructurales por la madurez de sus campos y la ausencia de desarrollos no convencionales.
En este contexto, destacó los proyectos costa afuera (offshore) liderados por Ecopetrol junto a socios como Petrobras y OXY, señalando que son fundamentales para resolver el déficit de gas natural, cuyo costo importado supera entre cinco y siete veces el precio local.
Frente al cambio de narrativa en el país sobre una eventual reactivación de la exploración y el desarrollo de pilotos de fracking, la directiva enfatizó que la agencia calificadora no modifica notas crediticias con base en declaraciones.
“Nosotros no podemos tomar ninguna decisión con un anuncio. Queremos ver cuándo lo van a hacer, con quién lo van a hacer, cuánto se va a demorar, cuánto capital va a demandar y cuándo vamos a ver los retornos. No es un switch que uno pone para arriba o para abajo”, puntualizó Eraso, agregando que cualquier desarrollo de no convencionales tendría un impacto a mediano plazo y enfrentaría retos sociales y ambientales.