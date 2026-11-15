Salario mínimo en Colombia Noticias económicas importantes

Trabajadores pedirán que aumento del salario mínimo en Colombia sea mayor con base en esta variable

El incremento del salario mínimo en Colombia dependerá de factores clave como la inflación, pero los trabajadores piden tener presente otros escenarios

Por: -
trabajadores peticion aumento salario minimo colombia
Imagen: Generada con IA de ChatGPT

Compártelo en:

Los trabajadores y los empresarios, con la mediación del Gobierno, van a empezar a definir el aumento del salario mínimo en Colombia correspondiente al año entrante.

Si bien ya se han dado a conocer una serie de posibles ajustes, existen variables que las partes pedirán tener en cuenta para argumentar el incremento que se proponga en la mesa de negociación.

salario minimo colombia ajuste discusion
Imágenes: Presidencia y Gemini

Una parte de los trabajadores estima que el aumento del salario mínimo en Colombia para 2027 deberá ser de al menos unos $670.000, mientras que los empresarios no ven un ajuste superior a los $150.000.

Recibe nuestro boletín en tu correo

Listo, ya estás dentro
Recibirás el próximo boletín en tu correo.

En el marco de esas primeras posturas, los sindicatos obreros señalan que la discusión deberá desarrollarse sobre la base de que los trabajadores cuenten con un salario mínimo vital, el cual constituyó la base del análisis realizado por el gobierno Petro.

¿Qué se pide para el aumento del salario mínimo en Colombia?

Lo anterior se traduce en que el alza no solo se fije por la variación de la inflación y la productividad laboral, sino que también se consideren las necesidades básicas adicionales de los trabajadores.

En ese escenario, se debe tener presente que el gobierno De la Espriella enfatiza que el aumento del salario mínimo en Colombia del próximo año tendrá que realizarse con base en criterios técnicos, y respaldará el incremento a partir de la inflación y la productividad.

salario minimo colombia definicion
Imagen: Generada con IA de Gemini

«El diálogo no significa pensar igual; significa escucharnos, concertar y construir sobre nuestras diferencias. Queremos decisiones con sustento técnico y jurídico, escuchando a todos los sectores», declaró recientemente Natalia López, ministra del Trabajo.

Recomendado: Nueva posibilidad de cotizar pensión en Colombia para quienes ganan menos de un salario mínimo

En caso de que trabajadores, empresarios y pensionados no logren definir un aumento mediante la negociación, la última palabra la tendrá el presidente De la Espriella a través de un decreto.

Síguenos en nuestro canal de noticias de WhatsApp - ValoraAnalitik.com
Inscríbete a nuestro boletín de noticias
Síguenos en WhatsApp channels
¿Ya eres Premium? Suscríbete acá

También te puede interesar:

Comienza a escribir y presiona enter para buscar