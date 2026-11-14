Scania inauguró centro que monitoreará más de 3.300 buses y camiones en Colombia

Scania inauguró en Bogotá un Centro de Optimización de Flotas (COF) desde el que monitoreará más de 3.300 buses y camiones en Colombia durante su primer año de operación. La nueva infraestructura busca reducir costos operativos, anticipar fallas mecánicas y mejorar la productividad del transporte pesado.
El centro hace parte de la estrategia de conectividad de la compañía y permitirá centralizar en tiempo real la información operacional de los vehículos que circulan por el país. Para ello, integrará herramientas de telemetría avanzada con la plataforma digital MyScania, en la que se consolidarán indicadores como velocidad, régimen del motor, temperaturas, códigos de falla y tiempos de ralentí.
A diferencia de los sistemas convencionales de rastreo GPS, esta tecnología busca identificar comportamientos anormales antes de que se conviertan en averías o generen interrupciones en la operación. Con esta información, los especialistas de Scania podrán recomendar ajustes en los planes de mantenimiento de acuerdo con las condiciones reales de trabajo de cada vehículo.
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“[El centro] transforma los datos generados por los vehículos en información clave para la toma de decisiones, permitiendo anticipar necesidades y llevar la productividad de las flotas a otro nivel”, explicó Camilo Guzmán, director de Servicios de Scania Colombia.
Ahorro de combustible y mayor vida útil de los componentes
Uno de los principales objetivos del Centro de Optimización de Flotas es reducir los costos asociados a la operación de buses y camiones. Según Scania, el análisis de los hábitos de conducción y los ajustes operativos pueden generar ahorros de entre 5 % y 8 % en el consumo de combustible.
La compañía también proyecta incrementar hasta en 50 % la vida útil de algunos componentes de desgaste, como las pastillas de freno. Con prácticas adecuadas de conducción y un mayor aprovechamiento de los frenos auxiliares, estas piezas pueden alcanzar entre 350.000 y 400.000 kilómetros.
Otro de los cambios está relacionado con el mantenimiento de los vehículos. En lugar de depender exclusivamente de intervalos establecidos por kilometraje, el centro permitirá ajustar los planes de servicio según las horas efectivas de trabajo y las condiciones de operación de cada unidad. El propósito es reducir las paradas no programadas y mejorar la disponibilidad de las flotas.
La estrategia también contempla la evaluación del desempeño de los conductores mediante una clasificación que va de la categoría E a la A. Quienes obtengan las mejores calificaciones podrán recibir reconocimientos, mientras que aquellos con oportunidades de mejora tendrán acceso a capacitaciones teóricas y prácticas con los Master Drivers de la compañía.
El nuevo centro operará inicialmente desde Bogotá con cobertura nacional. Scania señaló que evaluará la apertura de nuevos puntos en función del crecimiento de su red de vehículos conectados en Colombia.
Los servicios de monitoreo y gestión inteligente estarán vinculados a los Acuerdos de Mantenimiento de la marca, con los que busca mejorar el costo total de operación y extender el rendimiento de sus vehículos durante su ciclo de vida.