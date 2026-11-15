Magnex, la empresa colombiana de mantenimiento crítico de hidrocarburos que tendrá presencia clave en Venezuela

La compañía colombiana Magnex avanza en una estrategia de expansión regional que busca fortalecer su participación en los sectores de energía, petróleo, gas, minería e infraestructura. Con más de 40 años de trayectoria, la empresa ha evolucionado desde la prestación de servicios de operación y mantenimiento industrial hacia un modelo que incorpora innovación tecnológica, inteligencia artificial, gestión de datos y soluciones para activos críticos.
En entrevista con Valora Analitik, Jorge Estrada, CEO de Magnex, explicó los cambios que ha experimentado la organización, las oportunidades de negocio que identifica en Colombia y otros mercados de la región, así como sus planes de entrada a Venezuela y las proyecciones para 2027.
El directivo señaló que la compañía opera como una empresa colombiana independiente, con aspiraciones de convertirse en un actor multilatino. Esta visión implica ampliar su oferta de servicios y desarrollar capacidades tecnológicas que le permitan acompañar a sus clientes más allá de la ejecución de proyectos.
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“Estamos innovando no solo en los tipos de servicios, sino también en inteligencia artificial, para pasar de ser una empresa que ejecuta proyectos a una que ayuda a las compañías a anticiparse y tomar mejores decisiones”, explicó Estrada.
La operación de Magnex en Colombia y sus principales clientes
La actividad de Magnex tiene sus orígenes en el sector de petróleo y gas, donde ha desarrollado servicios relacionados con la operación de campos, el mantenimiento de ductos y la atención de instalaciones industriales.
Entre sus clientes se encuentran Ecopetrol, Cenit y otras compañías vinculadas a la cadena de hidrocarburos. También participa en actividades de mantenimiento y operación en el segmento de refinación, específicamente en las refinerías de Barrancabermeja y Cartagena.
En estas instalaciones, la empresa trabaja mediante un consorcio que tiene a su cargo las paradas de planta y las labores de mantenimiento diario. Estas intervenciones son fundamentales para conservar la disponibilidad de los equipos y evitar interrupciones que puedan afectar los niveles de producción.
Estrada explicó que uno de los principales desafíos de las empresas dedicadas al mantenimiento de activos críticos consiste en disponer del personal necesario en el momento indicado y garantizar que las actividades se desarrollen bajo condiciones de seguridad.
“El desafío principal es poder contratar a la gente que se necesita a la velocidad adecuada y mantenerla segura”, indicó.
En ese sentido, Magnex establece como uno de sus principios que los trabajadores deben iniciar y terminar su jornada en las mismas condiciones físicas en las que llegaron, además de sentirse orgullosos del trabajo realizado.
El CEO sostuvo que este compromiso también involucra a las comunidades donde se ejecutan los proyectos. Una parte importante de las operaciones industriales se desarrolla en zonas alejadas de las principales ciudades, por lo que la compañía busca integrar a proveedores y trabajadores locales en sus actividades.
La organización considera que su participación en estos territorios debe generar oportunidades de crecimiento económico y profesional para las comunidades, al tiempo que fortalece las cadenas de suministro necesarias para desarrollar los proyectos.
Planeación y mantenimiento para evitar interrupciones en la producción
Otro de los componentes centrales del negocio de Magnex es la planeación de las intervenciones industriales. En sectores como petróleo, gas y energía, una falla en los equipos puede ocasionar la suspensión de operaciones y generar pérdidas económicas para las compañías.
Por esta razón, la empresa está destinando recursos a la digitalización y al análisis de datos, con el propósito de incorporar herramientas de inteligencia artificial en la programación de actividades, la identificación de riesgos y la anticipación de posibles fallas.
Estrada explicó que el trabajo no se limita a disponer de trabajadores y ejecutar las labores de mantenimiento. También comprende la preparación de escenarios operativos que permitan establecer cuánto tiempo requerirá una intervención y cuáles son las medidas necesarias para cumplir con los cronogramas.
El objetivo es que las empresas puedan programar sus paradas de planta con mayor precisión y reducir el tiempo durante el cual sus instalaciones permanecen fuera de servicio.
“Si una planta va a estar detenida durante una semana, debe ser una semana y no una hora más. Todo lo que podamos anticipar en esa parada representa una ganancia de productividad para nuestros clientes”, afirmó.
En este modelo, Magnex busca convertirse en un aliado permanente de las compañías, al proporcionarles respaldo técnico y operativo para mantener sus activos disponibles y funcionando de manera segura.
El directivo comparó esta relación con la contratación de un seguro: las empresas buscan contar con un respaldo que les permita enfrentar situaciones imprevistas y reducir los riesgos asociados con sus operaciones.
Experiencia técnica, seguridad y cumplimiento para competir en Venezuela
La entrada a Venezuela también representa un desafío en materia de estándares operativos y administración de riesgos. Estrada explicó que Magnex cuenta con capacidades que pueden facilitar su participación en proyectos de recuperación de activos industriales.
Entre ellas se encuentran los procesos de mantenimiento que ha desarrollado durante su trayectoria y el conocimiento técnico adquirido en diferentes sectores.
A esto se suma la experiencia en seguridad y salud en el trabajo, un aspecto que considera fundamental para intervenir instalaciones que requieren recuperar sus condiciones de funcionamiento.
El directivo también destacó la importancia de los procedimientos de cumplimiento corporativo (compliance) y la gestión de riesgos. Según explicó, estas capacidades hacen parte de la experiencia acumulada por la compañía durante su trayectoria y de su relación histórica con organizaciones internacionales.
La intención es ofrecer garantías a las empresas extranjeras que desarrollen actividades en Venezuela, mediante procedimientos operativos, controles y estándares que permitan ejecutar los proyectos bajo condiciones verificables.
Minería, transmisión de energía y nuevos sectores de negocio
Aunque el petróleo y el gas constituyen el origen de Magnex, la compañía ha ampliado progresivamente su participación en otras actividades.
La minería fue uno de los primeros sectores a los que ingresó después de consolidar su experiencia en hidrocarburos. En este mercado mantiene relaciones comerciales de más de 20 años con Drummond y Cerrejón, dos compañías relevantes para la industria minera colombiana.
Además, desarrolla actividades en Perú y participa en proyectos vinculados con la transmisión de energía. Estrada explicó que la empresa ingresó a este último segmento hace aproximadamente cuatro años, en un contexto marcado por las necesidades de fortalecimiento de los sistemas energéticos.
La organización también está explorando oportunidades relacionadas con la descarbonización y la reforestación. En este último frente, trabaja con clientes en Perú y Colombia para desarrollar actividades orientadas a la recuperación de bosques y la compensación de emisiones de dióxido de carbono.
El CEO explicó que Magnex considera los bosques y los árboles como parte de la infraestructura crítica de la humanidad, debido a su contribución a la conservación ambiental, la biodiversidad y la captura de carbono.
Su participación consiste en aportar personal y capacidades operativas bajo los mismos procedimientos de seguridad y control que aplica en sus demás líneas de negocio.
Otro segmento que la empresa identifica como estratégico es el de los centros de datos (data centers), debido al crecimiento de la inteligencia artificial y la demanda de infraestructura tecnológica.
Estrada señaló que estas instalaciones requieren actividades de operación, mantenimiento y adecuación de equipos, procesos que guardan similitudes con los que se desarrollan en instalaciones industriales como las refinerías.
Por esta razón, Magnex considera que su experiencia en la administración de activos críticos puede trasladarse a este mercado, que adquiere mayor importancia para los países y las empresas a medida que aumenta el uso de tecnologías digitales.
Colombia, Perú y Venezuela, ejes de la estrategia multilatina
La estrategia de Magnex para los próximos años apunta a consolidar su presencia en Latinoamérica, aprovechando los recursos naturales, el talento humano y las necesidades de infraestructura de la región.
Colombia, Perú y Venezuela constituyen los mercados iniciales de esta expansión, aunque la compañía también analiza otras oportunidades en países latinoamericanos.
Estrada considera que la región cuenta con recursos energéticos y minerales necesarios para el desarrollo económico, además de profesionales y trabajadores con capacidades para participar en proyectos de alcance internacional.
En ese escenario, Magnex busca combinar su experiencia técnica con procesos de innovación que permitan atender las necesidades de sus clientes y contribuir al desarrollo de las industrias en las que participa.
La compañía pretende ampliar su operación sin abandonar los principios que han orientado su trayectoria: seguridad de los trabajadores, conocimiento técnico, integración de las comunidades, cumplimiento y eficiencia operativa.
De cara a 2027, sus prioridades estarán relacionadas con la consolidación de nuevos negocios, especialmente en Venezuela, el fortalecimiento de sus capacidades tecnológicas y la diversificación hacia actividades como transmisión energética, reforestación y centros de datos.