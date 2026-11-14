Megaproyecto eólico de Ecopetrol en La Guajira llega a 25 % de avance: así va la empresa en energías renovables

El parque eólico Windpeshi, el megaproyecto de generación limpia de Ecopetrol en La Guajira, alcanzó un avance general del 25 % en su construcción y proyecta entrar en operación en el cuarto trimestre de 2028, mientras la estatal petrolera avanza en la estructuración de nuevos desarrollos eólicos junto a AES y ratifica el arranque de dos nuevas regasificadoras antes de febrero de 2027.
Durante la presentación de resultados del tercer trimestre de 2026, el vicepresidente de Energías para la Transición de Ecopetrol, Armando Cuello, detalló que las obras de Windpeshi incluyen actualmente la construcción de cimentaciones, el desarrollo de la línea de interconexión y la liberación de predios requeridos para la ejecución del proyecto.
En paralelo, la compañía avanza en la estructuración de los parques eólicos JK1 y JK2 en alianza con AES, iniciativa en la que los asesores financieros adelantan la debida diligencia con miras a lograr el cierre financiero y la decisión final de inversión (FID) durante el primer trimestre de 2027.
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Con estos desarrollos en marcha, el portafolio de energías renovables del Grupo Ecopetrol alcanzó una capacidad incorporada de 1.210 megavatios (MW) al cierre de los primeros nueve meses de 2026.
De ese total, 414 MW ya se encuentran en operación comercial —impulsados por granjas solares como La Iguana, Pozos Colorados y Quifa—, 298 MW corresponden a contratos de compra en el Mercado de Energía Mayorista (MEM) y 498 MW están en etapa de ejecución y construcción.
La operación de estos activos renovables generó eficiencias por $6.100 millones entre enero y septiembre gracias al menor costo de generación frente a las alternativas del mercado.
Cronograma de regasificadoras y freno temporal a compra de gas
En el frente de abastecimiento de gas natural, la administración confirmó que la infraestructura de regasificación avanza según lo previsto y sin marcha atrás.
El proyecto de Buenaventura, registra un avance cercano al 90 % y mantiene su entrada en operación estimada para finales de 2026, mientras que la regasificadora del Caribe, en Puerto Bahía, alcanza un 53 % de ejecución y entrará en funcionamiento en los primeros dos meses de 2027, brindando una nueva puerta de entrada de gas natural licuado (GNL) en Cartagena que reduce la dependencia exclusiva de la planta de SPEC.
No obstante, la compañía pausó temporalmente los procesos de compra de cargamentos de GNL para ambas terminales, debido al fuerte encarecimiento internacional de la molécula.
Según explicó, las tensiones geopolíticas en Medio Oriente afectaron flujos equivalentes al 18 % de la oferta mundial de GNL, aumentando el precio del energético que se buscaba importar hacia el país.
“Las condiciones económicas observadas durante el periodo no permitieron avanzar en adquisiciones de GNL que cumplieran con nuestros criterios de competitividad, rentabilidad y manejo adecuado del riesgo definido por Ecopetrol”, dijo.
Y agregó: “Por esta razón mantuvimos una postura disciplinada y decidimos no continuar con procesos de compra de adquisición de GNL para las terminales de Puerto Bahía y Buenaventura bajo las condiciones actuales de mercado.