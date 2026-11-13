La economía colombiana se encamina hacia un periodo prolongado de estancamiento económico acompañado de alta inflación desde el segundo semestre de 2026 y durante buena parte de 2027 según proyecciones del Banco de Bogotá.
El equipo de Investigaciones Económicas de la entidad llegó a esta conclusión tras conocer que las estimaciones del equipo técnico del Banco de la República sufrieron revisiones simultáneas que confirman un escenario macroeconómico complejo.
Recibe nuestro boletín en tu correo
Por un lado, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para 2026 fue recortado del 2,5 % al 2 %, mientras que la cifra para 2027 descendió del 1,9 % al 1,7 %. El Banco de Bogotá advirtió que ambas tasas se ubican por debajo del promedio histórico del país (3,94 % registrado entre 2006 y 2019).
De forma paralela, las estimaciones de inflación de cierre de año fueron revisadas al alza: para 2026 pasaron del 6,9 % al 7,1 % y para 2027 subieron del 4,3 % al 4,8 %. De hecho, la convergencia de los precios hacia el rango meta del emisor (entre el 2 % y el 4 %) se ha postergado hasta el primer trimestre de 2028.
Inflación alta se explicaría por presiones de oferta
El análisis del Banco de Bogotá concluye que, a diferencia de otros periodos de aceleración de precios, las tensiones inflacionarias actuales no proceden de un exceso de demanda de los hogares, sino de severos choques de oferta debido a un impacto más pronunciado de lo previsto sobre los precios de los alimentos y de los servicios públicos (gas y electricidad) por cuenta del fenómeno de El Niño, al incremento en las cotizaciones globales del petróleo en medio de altas tensiones geopolíticas y al hecho de que el mayor nivel inflacionario proyectado al cierre de 2026 reajustará de manera automática los precios el próximo año.
También señala que el estancamiento del PIB responde a una combinación de eventos imprevistos y condiciones estructurales de contracción, como el menor dinamismo de los principales socios comerciales de Colombia, sumado a condiciones financieras exigentes en economías avanzadas y a una fuerte apreciación real del peso colombiano.
Sin embargo, la mayor contribución podría venir del terremoto del 10 de agosto, pues el equipo técnico calcula que este evento restó entre 0,3 y 0,8 puntos porcentuales al crecimiento del PIB durante el tercer trimestre. A esto se suman tasas de interés altas y una postura monetaria restrictiva, que junto al ajuste fiscal anunciado por el Gobierno han generado una moderación apreciable en el consumo privado y la inversión fija.
Al respecto, tras mantener la tasa de intervención en el 12,25 % en la decisión de finales de octubre, la senda implícita proyectada sugiere que la tasa se ubicaría entre 12,25 % y 12,50 % al final de este año y solo el próximo año se retomarían los recortes, probablemente en abril, según el BanRep, para cerrar 2027 cerca del 10,25 %.
Sin embargo, el Banco de Bogotá cree que esto dependería de que el Congreso de la República apruebe la ley de rescate económico con un ajuste fiscal efectivo y de que la fijación del salario mínimo para 2027 atienda estrictamente a criterios técnicos para no generar espirales inflacionarias adicionales.