La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos levantó este viernes la suspensión de vuelos en tierra a nivel nacional en EE. UU. luego de más de cuatro horas.
La agencia detuvo miles de vuelos de salida en todo el país , una medida poco habitual, atribuyéndolo a problemas de comunicación que afectaron a «múltiples» centros de control de tráfico aéreo.
Más de 10.000 vuelos se vieron afectados durante la jornada y, aunque ya se levantó la suspensión, se prevé que las cancelaciones de conexiones se extienda durante el fin de semana.
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Horas antes, la FAA ordenó la detención en tierra (ground stop) a nivel nacional debido a «circunstancias extraordinarias y razones de seguridad».
La medida implicó la paralización inmediata de todos los despegues en sus puntos de origen dentro del territorio estadounidense. Por su parte, la autoridad aeronáutica indicó que los vuelos internacionales entrantes hacia el país están siendo gestionados caso por caso, sin entregar detalles adicionales de manera inmediata sobre el origen específico de la contingencia.
Las órdenes de detención en tierra a escala nacional son eventos muy excepcionales en la aviación estadounidense. El antecedente más reciente ocurrió en enero de 2023, cuando la FAA suspendió los despegues por una falla en el sistema de alerta para pilotos; previamente, el tráfico aéreo nacional solo había sido detenido por completo tras los ataques del 11 de septiembre de 2001.
Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional, dijo más temprano que tomará un periodo prolongado solucionar los problemas que mantienen los vuelos en tierra.
«Esto no se va a resolver ni a revertir en cuestión de una hora», dijo y agregó que «esto va a tomar algo de tiempo. Pero, una vez más, todos están a salvo. Todos los vuelos están localizados y no debe haber ningún temor por parte del público».
Aerocivil se pronuncia sobre vuelos desde y hacia Colombia
Por su parte, la Aerocivil afirmó más temprano que todo el tráfico aéreo que tiene previsto despegar desde los aeropuertos de Estados Unidos deberá permanecer mientras esté vigente la medida.
Además, anotó que las rutas entrantes al espacio aéreo desde EE. UU. a Colombia podrán retrasarse o reprogramarse, pero, en todo caso, serán gestionados y autorizados de manera individual por las autoridades de control de ese país.