Construcciones El Cóndor deja atrás las pérdidas operacionales y se acerca a dar nuevamente ganancias

Construcciones El Cóndor reportó una caída de 35,1 % en sus ingresos durante los primeros nueve meses de 2026, hasta $444.593 millones, frente a los $685.448 millones registrados en el mismo periodo de 2025.
Pese a la disminución de la facturación, la compañía logró revertir sus resultados operacionales. Entre enero y septiembre alcanzó una utilidad operacional de $62.446 millones, mientras que un año atrás había reportado pérdidas por $74.809 millones.
Este comportamiento llevó el margen operacional a 14 %, frente al -10,9 % registrado en el mismo periodo del año anterior, una mejora de 24,9 puntos porcentuales.
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La reducción de los ingresos estuvo explicada principalmente por la finalización del proyecto Magdalena 2, cuyos ingresos pasaron de $257.941 millones a $10.807 millones. Este comportamiento fue parcialmente compensado por el avance de las obras que actualmente ejecuta la compañía.
En línea con la menor actividad y los sobrecostos reconocidos durante 2025, los costos de ventas disminuyeron 50,5 %, hasta $370.255 millones. Por su parte, los gastos administrativos bajaron 3,9 %, al ubicarse en $16.310 millones.
¿Cuánto ganó Construcciones El Cóndor y cómo está su deuda?
Aunque la compañía consiguió mejorar su desempeño operacional, todavía no logra regresar a terreno positivo en su resultado neto. A septiembre reportó una pérdida de $4.756 millones, una reducción de 97,9 % frente a los números rojos por $226.950 millones del mismo periodo de 2025.
Los gastos financieros también mostraron una disminución importante. Se ubicaron en $74.464 millones, 43,1 % menos que los $130.888 millones registrados un año atrás, como resultado del proceso progresivo de desapalancamiento.
En materia de deuda, Construcciones El Cóndor informó que su endeudamiento financiero llegó a $651.906 millones al cierre de septiembre, frente a $714.357 millones en junio. Esto representa una reducción de $62.451 millones durante el tercer trimestre.
La compañía explicó que este resultado estuvo relacionado principalmente con los pagos de obligaciones financieras realizados con recursos del cash-out de VinúS y la venta de maquinaria.
Sin embargo, la empresa continúa trabajando en el reperfilamiento de sus obligaciones de largo plazo, junto con una estrategia de monetización de activos y materialización de reclamaciones.
Entre los riesgos identificados por la compañía se encuentran los retrasos del Invías en los pagos de las obras ejecutadas en la Variante San Francisco-Mocoa y la oportunidad de pago de los laudos a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).
Sobre este último punto, Construcciones El Cóndor señaló que el laudo de Ruta al Mar, por $3,58 billones, se encuentra en firme y ejecutoriado. El recurso extraordinario de anulación presentado por la ANI y admitido por el Consejo de Estado el 16 de septiembre no suspende sus efectos.
La compañía realizará su teleconferencia de resultados el próximo 19 de noviembre a las 3:00 p. m.
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