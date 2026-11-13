Grupo Argos podría ampliar cupo de recompra de acciones; habla de posible venta de participación en Cemargos

Grupo Argos anunció que, dentro de su hoja de ruta de asignación de capital para el cierre de 2026, evalúa acudir nuevamente a sus accionistas para solicitar una ampliación del cupo de reservas disponibles destinado a su programa de readquisición de acciones, en paralelo con la ejecución de la segunda oferta independiente de recompra por hasta $150.000 millones.
Durante la presentación de resultados financieros del tercer trimestre de 2026, la administración detalló que estas operaciones hacen parte del tercer pilar de su programa ACE 1.0, estrategia orientada a acelerar la captura y transferencia de valor hacia los inversionistas mediante una gestión activa de portafolio.
Según explicó Juan Esteban Calle, presidente de Grupo Argos, la posibilidad de ampliar el monto autorizado para recompras busca garantizar capacidad financiera suficiente para continuar ejecutando el programa bajo estrictos criterios de disciplina de capital, siempre que las condiciones del mercado bursátil mantengan oportunidades atractivas de creación de valor.
Recibe nuestro boletín en tu correo
De forma paralela, Grupo Argos avanza en el cumplimiento de su segunda oferta de readquisición bajo mecanismo independiente por hasta $150.000 millones —actualmente en periodo de adjudicación—, operación que complementa las compras realizadas a través del sistema transaccional de la bolsa y aporta flexibilidad en la ejecución.
Estas iniciativas están respaldadas por la caja generada a través de la monetización de activos maduros contemplada en ACE 1.0.
Solo en el último trimestre, el grupo recibió $440.000 millones provenientes de las desinversiones de los centros comerciales de Pactia, la distribución extraordinaria de dividendos y otros recursos de portafolio.
Impulso en bolsa y entrada a índices internacionales
La compañía destacó que los avances en la ejecución de la estrategia de valor para los accionistas ya se reflejan en el comportamiento de sus títulos en la Bolsa de Colombia (bvc).
Con corte a noviembre, la acción ordinaria de Grupo Argos acumulaba una valorización del 29 % y la preferencial del 22 % frente a los niveles previos al anuncio de la estrategia, lo que representa un desempeño tres veces superior al registrado por el índice MSCI Colcap en el mismo lapso.
Esta valorización estuvo acompañada por una expansión significativa en la liquidez: excluyendo las semanas de rebalanceo, el volumen promedio diario negociado se multiplicó 2,1 veces en la especie ordinaria y 2,3 veces en la preferencial frente al periodo previo al lanzamiento del plan.
Asimismo, el aumento en la profundidad de negociación facilitó el ingreso tanto de la acción ordinaria como de la preferencial a los índices globales MSCI Small Cap y FTSE Small Cap, ampliando la visibilidad del emisor ante inversionistas institucionales locales e internacionales.
Finalmente, la administración subrayó que la rentabilización operacional de sus negocios seguirá siendo el principal motor de generación de valor, mientras que la gestión activa del portafolio y las recompras de acciones continuarán operando como herramientas complementarias para cerrar la brecha frente al valor fundamental del grupo.
Como complemento a esta estrategia, la administración señaló que evalúa alternativas para potenciar la revelación de valor de Cementos Argos, su principal inversión en el portafolio, incluyendo una eventual venta marginal de su participación —sin perder el control sobre la cementera—.
Lo anterior con el objetivo de fortalecer su flotante libre, habilitar su ingreso al índice MSCI Standard y destinar los recursos liberados a seguir acelerando las recompras de acciones de Grupo Argos.