En los resultados del tercer trimestre, Grupo Argos indicó que evaluará “una eventual reducción marginal de su participación, manteniendo una posición de control”. Si la operación se concreta, la compañía explicó que los recursos podrían destinarse a acelerar su programa de recompra de acciones.
Analistas de Credicorp Capital y Davivienda, consultados por Valora Analitik, ven esa alternativa como positiva para la cementera, porque aumentaría su flotante y le ayudaría a entrar a índices de mayor tamaño, como el MSCI Standard Index, que agrupa a las empresas de gran y mediana capitalización de cada mercado.
Al respecto, Gabriel Pérez, analista de Credicorp Capital, considera que el tema estaba sobre la mesa desde que el holding lanzó ACE 1.0, el programa con el que busca acercar el precio de sus acciones a su valor fundamental. “Hicieron bastante hincapié en que ellos podían reconfigurar su portafolio tanto en Cementos Argos como en Celsia”, recordó.
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Pérez explicó que Cementos Argos ya hace parte del MSCI Small Cap y que su paso al índice Standard se ha visto frenado por el flotante.
Cuando se calcula la capitalización bursátil ajustada por flotante, la participación de Grupo Argos hace que ese valor sea menor.
Por eso, en su opinión, “Grupo Argos podría simplemente liberar acciones vendiendo participación de Cementos Argos para darle la posibilidad de cumplir ese criterio”.
Pérez cree que la operación beneficiaría a las dos empresas: “Podría ser algo positivo para Cementos Argos y pues en Grupo Argos podrían recibir un capital de esa operación”, afirmó.
Aun así, pidió leer el anuncio con cautela, porque la compañía habla de analizar una posibilidad que viene estudiando hace tiempo, igual que con Celsia, donde también se ha mencionado reorganizar participaciones para obtener capital y reinvertirlo.
Recompras pagadas con acciones de Cementos Argos
Por su parte, Katherine Ortiz, analista de Davivienda, recordó que reducir el excedente de participación en Cementos Argos y Celsia fue uno de los objetivos que Grupo Argos dio a conocer en agosto. Según explicó, en ese momento el holding planteó recomprar sus propias acciones y pagarlas con acciones de Cementos Argos o de Celsia, en lugar de hacerlo en efectivo.
Por eso, Ortiz considera que el impacto “dependerá de a qué términos de intercambio se hagan, a qué precio se haga la recompra y a qué precio se haga la entrega de las acciones de Cementos Argos en este caso”.
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“Al final este ejercicio sí permite que Cementos Argos logre mantenerse o se reclasifique en índices de mayor tamaño siempre que los términos de intercambio sean atractivos para el mercado, será algo muy positivo”, concluyó.