Grupo Sura reveló este jueves sus resultados empresariales del tercer trimestre, periodo en el cual reportó una utilidad neta controladora acumulada de $2,3 billones entre enero y septiembre de 2026.
Esta cifra representa un crecimiento proforma de 11,5 % frente al mismo periodo de 2025 al excluir los efectos de la escisión por absorción realizada el año anterior.
En materia de ingresos totales consolidados, el conglomerado financiero alcanzó los $23,8 billones en los primeros nueve meses del año, registrando un aumento anual de 6,2 % respecto a septiembre de 2025.
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Solo en el tercer trimestre, los ingresos sumaron $7,2 billones, lo que significó una reducción de 8,5 % frente al mismo lapso del año previo, impactados por la caída de 47,1 % en los ingresos por inversiones ante la volatilidad de los mercados y la apreciación del peso colombiano.
Resultados financieros de Grupo Sura
A pesar de lo anterior, la compañía alcanzó en nueve meses la meta de ganancias que inicialmente había proyectado para todo 2026, logrando un retorno sobre el patrimonio (ROE) ajustado de 15,4 %.
Ante este ritmo de ejecución, la administración revisó al alza su guía de utilidad neta controladora para el cierre de 2026, pasando de un rango inicial de entre $2,1 billones y $2,3 billones a una nueva proyección de entre $2,7 billones y $2,9 billones.
«Los resultados a septiembre muestran que estamos avanzando a buen ritmo en la ejecución de nuestra estrategia como Grupo Financiero. En los primeros nueve meses del año alcanzamos la utilidad que inicialmente proyectábamos para todo 2026«, aseguró Ricardo Jaramillo, presidente de Grupo Sura.
Y añadió: «Este desempeño, acompañado de una mayor rentabilidad y una posición financiera sólida, nos permite elevar nuestras expectativas para el año«.
Resultados por filiales y avance de recompra de acciones
El crecimiento de los ingresos acumulados de la ‘holding’ financiera estuvo apalancado por los ingresos por inversiones, que subieron 22,3 % hasta $4,4 billones; las primas emitidas consolidadas, que sumaron $17,3 billones (-3 %); los ingresos por comisiones, que se mantuvieron estables en $3,8 billones; y el método de participación patrimonial, que creció 13,1 % hasta alcanzar $1,6 billones, impulsado por los resultados de Grupo Cibest (Bancolombia).
Por su parte, la utilidad operativa acumulada se situó en $4,3 billones (-1,3 %), absorbiendo el impacto del impuesto al patrimonio reconocido en 2026.
En el desglose por subsidiarias, Suramericana alcanzó una utilidad neta controladora acumulada de $702.133 millones, aumentando 7,2 % frente a septiembre de 2025, con primas emitidas por $14,7 billones (+5,4 % en tasa constante) jalonadas por el segmento de vida (+11,1 %).
Durante el trimestre, la aseguradora reconoció $1,2 billones en siniestros brutos asociados al terremoto del 10 de agosto en Colombia, con una retención neta de $16.100 millones.
A su turno, Sura Asset Management registró una utilidad neta controladora de $1 billón a septiembre, creciendo 4,6 % en tasa de cambio constante. Sus activos bajo administración (AUM) llegaron a $801,3 billones (+10,5 % anual), mientras que los ingresos por comisiones crecieron 8,5 % hasta $3,2 billones, superando la guía anual prevista por la firma.
Finalmente, Grupo Sura destacó un avance del 11 % en su programa de readquisición de acciones por hasta $500.000 millones vigente hasta marzo de 2028.