Grupo Sura ya ejecutó 6 % del programa de recompra de acciones; así ha crecido su valor tras la escisión con Grupo Argos

Grupo Sura sigue encaminando acciones para mejorar el valor de sus acciones en la Bolsa de Valores de Colombia (bvc) y presentó un primer balance el programa de recompra de títulos que comenzó a ejecutarse el pasado 5 de octubre.
De acuerdo con el holding financiero, a la fecha ya se ha comprado cerca de $32.000 millones, que equivale al 6 % del total del monto aprobado por la Asamblea de Accionistas y reglamentado por la Junta Directiva.
Al anunciar el comienzo de esta estrategia, Ricardo Jaramillo, presidente de Grupo Sura, indicó que “la ejecución de este programa de readquisición de acciones es un paso más en nuestra estrategia por generar cada vez mayor valor y retorno a nuestros accionistas”.
El monto autorizado por la Asamblea equivale aproximadamente al 2,5 % de la capitalización bursátil actual de la organización y tendrá un periodo de ejecución que se extenderá hasta el 31 de marzo de 2028.
Destacado: Un año después del desenroque, los accionistas de Grupo Argos han visto crecer hasta 56 % el valor de su patrimonio: esto opina el mercado
Crecimiento de las acciones tras la escisión con Grupo Argos
Por su parte, Juan Esteban Toro, vicepresidente de finanzas corporativas de Grupo Sura, reveló que los precios de las acciones de la compañía se han disparado desde la escisión con Grupo Argos en 2025.
De acuerdo con el holding, desde este evento corporativo, los títulos han crecido 70 % (en el caso de los preferenciales) y 53 % (en el caso de los ordinarios), estando entre las especies más valorizadas de la Bolsa de Colombia.
“Aún los precios en el mercado hoy ofrecen una oportunidad muy interesante para el que quiere invertir”, afirmó el CFO de Grupo Sura, quien también añadió: “Creo que para los inversionistas siempre es la más importante mirar hacia el futuro, mirar a la oportunidad”.
Previamente, Jaramillo había destacado el “buen momento de compañía, en el que una serie de hitos recientes nos confirman que vamos por la senda correcta”.
Entre estos hitos destacó los “resultados financieros récords al cierre del primer semestre, aceleración en la reducción en nuestra deuda, máximos históricos en el precio de nuestras acciones, e inclusión de la acción ordinaria en el índice FTSE GEI”.
—