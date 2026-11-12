Bancóldex y el Fondo Nacional de Turismo (Fontur) lanzaron la línea de crédito Turismo Milagro. La línea tiene $100.000 millones en cupos de financiación para apoyar la reconstrucción y reactivación de las micro, pequeñas y medianas empresas del sector turístico de los 16 departamentos afectados por el sismo de agosto.
Los recursos podrán destinarse a capital de trabajo, arreglos locativos, recuperación de infraestructura, compra de equipos, sustitución de pasivos y financiación de inversiones.
Los créditos podrán tener plazos de hasta cinco años y un período de gracia a capital de máximo 12 meses, con el propósito de aliviar el flujo de caja de los negocios durante su recuperación.
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El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, afirmó que el turismo “tiene la capacidad de generar empleo, dinamizar las economías regionales y abrir nuevas oportunidades para miles de empresarios y familias”.
Tasas y requisitos para acceder
En algunos casos, la tasa para el empresario final será IBR + 0. En los demás casos, la tasa tendrá una reducción de al menos 200 puntos básicos, equivalentes a dos puntos porcentuales, frente a la tasa que el intermediario financiero habría aprobado en sus condiciones estándar.
Destacado: Colombia llevará seis megaproyectos hidroeléctricos por US$720 millones a la Milagro Week.
Para acceder a los créditos, los empresarios deberán tener activo el Registro Nacional de Turismo (RNT). Deben solicitarlos a través de los intermediarios financieros habilitados y con cupo en Bancóldex, como bancos, cooperativas financieras o compañías de financiamiento.
En esas entidades podrán consultar las condiciones de financiación, los requisitos y el proceso de solicitud.