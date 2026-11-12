Conconcreto tuvo una utilidad neta acumulada de $20.016 millones al cierre del tercer trimestre de 2026. Si se normaliza el efecto de los ingresos no recurrentes que la compañía registró en 2025, la compañía tuvo un crecimiento de 48 % frente al mismo periodo del año pasado.
La constructora atribuyó el resultado a sus mayores ingresos y a una mejor rentabilidad en la ejecución de los proyectos. Los ingresos consolidados acumulados llegaron a $495.142 millones, con un aumento de 17 %, y el Ebitda creció 14 % hasta $46.739 millones. Ese crecimiento se explica principalmente por mayores ingresos del negocio de Construcción y por el avance de vivienda, asociado al aumento de las escrituraciones.
Para Nicolás Jaramillo, presidente de Conconcreto, “los resultados de este trimestre reflejan la coherencia de la estrategia que venimos ejecutando y las decisiones que hemos tomado para fortalecer nuestros negocios”. El directivo añadió que la empresa trabaja en mejorar la calidad de sus ingresos y fortalecer el resultado operacional, y que “el reto es continuar creciendo de manera consistente, con una operación cada vez más sólida y enfocada en la rentabilidad y sostenibilidad de nuestros negocios”.
Ventas de vivienda de Conconcreto crecieron 96 % en el tercer trimestre
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Entre julio y septiembre, las ventas del negocio de vivienda llegaron a $271.182 millones, casi el doble que en el mismo trimestre de 2025. El crecimiento vino con el lanzamiento de proyectos como Calia, Boscatta 147, Maranta, Ciudad del Bosque y Nuevo Poblado.
En el trimestre, tres proyectos alcanzaron su punto de equilibrio: la segunda torre de Contree Palmas, en Medellín; la primera torre de Calia, en Bogotá, y la primera etapa de Maranta, en Serena del Mar, Cartagena.
Fuera del país, Conconcreto empezó a construir Lyra, un proyecto multifamiliar de 192 unidades para arriendo en West Perrine, al sur de Florida, con una inversión total de USD 66,8 millones. Lo ejecuta su filial Conconcreto LLC junto con Ora
En el negocio de construcción, la compañía obtuvo dos adjudicaciones con clientes privados por más de $80.000 millones: el diseño y la construcción de una bodega industrial en Sitionuevo (Magdalena) y la reconstrucción de la Planta Diamante de Distraves en Piedecuesta (Santander).