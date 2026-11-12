Producción de Ecopetrol cayó 3,3 % entre enero y septiembre de 2026: llegó a 726.000 barriles diarios

Al revelar sus resultados operativos con corte a septiembre, Ecopetrol reportó una producción de petróleo equivalente al día de 726.000 barriles, lo que representa una caída de 3,3 % si se compara con los primeros nueve meses de 2025.
Solamente al mirar el dato del tercer trimestre, la producción fue de 747.000 barriles de petróleo equivalentes al día (kpbde), con una contracción de 0,5 % frente a igual periodo de 2025.
De acuerdo con la petrolera colombiana, estas cifras incluyen la consolidación al 100 % de la producción en Brava a partir del 18 de agosto de 2026. Ahora, en el caso de la producción neta restando la participación no controlante en Brava al tercer trimestre fue 728.000 barriles de petróleo equivalentes por día (kbped) y en los primeros nueves meses del año llegó a 720 kbped.
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“La consolidación de Brava fortaleció la producción del Grupo durante el tercer trimestre, compensando los efectos de la menor producción en Estados Unidos, la declinación natural de los campos locales y las restricciones de manejo de agua en los Llanos”, explicó la petrolera.
Visión del nuevo presidente de Ecopetrol
El presidente de Ecopetrol, Joaquin Gutiérrez, reconoció que en el frente operativo, “nuestro enfoque buscará aumentar las reservas priorizando los barriles rentables, retomar la exploración y evaluar nuevas oportunidades de crecimiento dentro y fuera de Colombia”.
Asimismo, destacó que su administración buscará contribuir “a las soluciones que requiere el país para atender los retos de abastecimiento y confiabilidad de energía y gas a precios competitivos”, incluyendo el aseguramiento de los proyectos offshore.
Esto va de la mano con un impulso a la atracción de inversión, las alianzas estratégicas y la dinamización de la industria de petróleo y gas bajo el liderazgo de Ecopetrol.
De otro lado, el pasado 17 de agosto, el Grupo Ecopetrol completó la adquisición de una participación controlante del 51 % de Brava Energía, por una contraprestación total de US$1.123 millones.
La adquisición se realizó mediante dos operaciones: una oferta pública voluntaria por aproximadamente el 25 % de las acciones y la compra de una participación adicional cercana al 26 % a accionistas significativos, conforme al acuerdo suscrito el 23 de abril de 2026.
Para efectos de la consolidación de resultados, a partir de septiembre se incorpora el 100 % de sus ingresos, costos y gastos, reconociendo separadamente la porción del resultado atribuible a la participación no controlante.