Utilidades de Ecopetrol habrían superado los $4 billones en el tercer trimestre; producción aumentaría por negocio con Brava

Ecopetrol revelará sus resultados financieros del tercer trimestre de 2026 este jueves 12 de noviembre. La compañía tenía previsto hacerlo el martes 10 de noviembre; sin embargo, aplazó la presentación de sus resultados. El mercado prevé que la compañía tendría utilidades de entre $4,1 billones y $5 billones.
Entre las proyecciones tenidas en cuenta estuvieron las de Corficolombiana. Esta organización aseguró que la petrolera tendría una tendencia a registrar una menor producción, que se ubicaría en 702.000 barriles diarios. Sin embargo, tras la adquisición de la empresa brasileña Brava Energía, Ecopetrol alcanzaría una producción de 748.000 barriles diarios. Aun así, este último dato sería inferior en 0,5 % frente a la producción registrada en el mismo periodo de 2025, cuando se ubicó en 751.000 barriles diarios.
De otro lado, de cumplirse las proyecciones del mercado en materia de utilidades, serían las segundas más altas desde el primer trimestre de 2024, cuando se ubicaron por encima de $4 billones. Solo estarían por detrás de las del segundo trimestre de 2026, que fueron superiores a $6 billones.
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Sin embargo, Corficolombiana manifestó que los resultados “lucen débiles” en términos generales para las compañías petroleras. La organización también destacó que, si bien Ecopetrol está creciendo como era de esperarse, el entorno de precios más favorables debería reflejarse con mayor intensidad en el cuarto trimestre de 2026.
Lo anterior hace referencia a que el aumento en el precio internacional del petróleo Brent genera mayor caja para la empresa, debido a que puede vender su barril a un mayor precio. Sin embargo, la tasa de cambio es otra de las variables macroeconómicas que se deben tener en cuenta, pues también tiene un impacto sobre los ingresos y las utilidades de la compañía.
“Los precios realizados fueron menos favorables que en el segundo trimestre de 2026, con mayores descuentos sobre el crudo, efecto que habría sido parcialmente compensado por el sólido desempeño de los márgenes de refinación. La apreciación del peso colombiano continuó afectando el desempeño consolidado de la moneda funcional”, expresó Corficolombiana.
El gerente de estrategia de inversión de Alianza Fiduciaria, Felipe Campos, dijo que, con un promedio del Brent de US$91 por barril, la compañía ha tenido resultados por encima de las expectativas. Agregó que la proyección de ingresos como máximo es de $36 billones, lo que significaría un alza de más de 20 % frente a las mismas cifras del tercer trimestre de 2025. No obstante, representaría una caída de 10,4 % frente al segundo trimestre de 2026.
“La utilidad neta sería de $5 billones, casi el doble de $2,56 billones del tercer trimestre de 2025. Aunque estaría 17,5 % por debajo de $6,06 billones del trimestre anterior. Con esto, la utilidad acumulada a septiembre llegaría a $13,95 billones, 86 % más que en el mismo lapso de 2025”, expresó Campos.
Adicionalmente, Alianza Valores proyectó una producción de 750.000 barriles diarios, lo que representaría una leve caída frente al mismo trimestre de 2025, pero un alza de 6,2 % frente al segundo trimestre de 2026. Nuevamente, este incremento estaría relacionado con la adquisición de Brava Energía.
De otro lado, Omar Suárez, gerente de renta variable de Aval Casa de Bolsa, manifestó que, pese a que la compañía tendría incrementos en sus resultados por el aumento del precio del petróleo, estos estarían limitados por la revaluación del peso colombiano.
Finalmente, Suárez proyectó que el Permian registraría una menor producción, aunque esto obedecería al declive natural del yacimiento. Cabe recordar que este activo opera mediante la técnica de fracking en EE. UU.
Proyecciones de la misma Ecopetrol
En cuanto a los ingresos totales, las proyecciones de Ecopetrol apuntaron a un rango de entre $33 billones y $36 billones. Esta cifra sería inferior a los $40,1 billones registrados en el segundo trimestre de 2026.
Por su parte, el Ebitda de la compañía se ubicaría entre $14 billones y $16,5 billones. Aunque este resultado sería inferior a los $17,6 billones registrados en el segundo trimestre de 2026, superaría los niveles reportados en los trimestres transcurridos desde el tercer trimestre de 2024.
De otro lado, la empresa prevé que el saldo del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) cierre el tercer trimestre entre $10 billones y $12 billones. La compañía también señaló que el precio promedio del crudo Brent, referencia internacional del petróleo, se ubicó en US$91 por barril durante ese periodo.
En este sentido, BTG Pactual concluyó que, tras los aumentos modestos que ha propuesto el Ministerio de Minas y Energía para equiparar el precio del diésel con la paridad internacional, prevé que el FEPC continúe aumentando “drásticamente”. Proyectó que, después de alcanzar $8 billones en el segundo trimestre de 2025, el saldo subiría a $11 billones en el tercer trimestre de 2026.