Según un informe sectorial de Grupo Cibest, matriz de Bancolombia, en 2025 se embarcaron 50 millones de pasajeros en los aeropuertos del país.
La cifra es 32 % mayor que la de 2019, mientras que en ese mismo periodo el número de vuelos apenas subió 6 %.
En los doce meses a agosto de 2026 ya superaba los 51 millones, un máximo histórico.
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Esa diferencia se ha cubierto con aviones más llenos, que en promedio despegaron con 106 pasajeros cuando antes de la pandemia lo hacían con 85.
Los analistas del grupo advierten que esa mayor ocupación termina por recargar las salas de embarque, los filtros de seguridad y la migración.
Buena parte de esa carga recae en El Dorado, en Bogotá, y en el José María Córdova, en Rionegro, por donde pasan casi seis de cada diez pasajeros que llegan o salen de un aeropuerto colombiano.
El Dorado atiende además 68 % de los viajeros internacionales y 85 % de la carga internacional. En ese tiempo, la proporción de pasajeros internacionales en el total subió de 26 % a finales de 2021 a casi 39 % en agosto de este año.
Rionegro, por encima de su capacidad
En 2025 Rionegro movilizó más de 14 millones de pasajeros, casi 30 % por encima de los 11 millones que admite su capacidad.
Para atender la urgencia se modificó la concesión vigente con un plan de choque de más de $164.000 millones a cargo del concesionario, que llevará la capacidad a 17 millones de pasajeros.
Grupo Cibest calcula que, si la demanda mantiene su ritmo, ese margen adicional se agotaría hacia 2029.
El terminal antioqueño quedó por fuera del Conpes 4205, el documento con el que el Gobierno destinó $6,5 billones entre 2026 y 2035 para 25 aeropuertos y aeródromos.
Más de 60 % de esa plata está prevista a partir de 2030 y Santa Marta, San Andrés y Nuquí se llevan casi la mitad del total.
Bogotá, Rionegro, Cartagena y Cali movilizan tres de cada cuatro pasajeros, pero de ese grupo solo Cali recibe recursos del programa.
La ampliación de los aeropuertos más grandes depende entonces de concesiones e iniciativas privadas que van a ritmos muy distintos.
El Dorado Max sigue en evaluación de factibilidad y los proyectos de Cartagena, Cali, Barranquilla y Flandes continúan en estudio.
Con una demanda que crece cerca de 5 % al año, Bogotá llegaría hacia 2032 a los 60 millones de pasajeros previstos para la primera etapa de ese proyecto.
Ante ese panorama, los analistas recomiendan dar prioridad a las obras que ya tienen contrato y a los proyectos sobre aeropuertos existentes que estén cerca de la factibilidad.
Los aeropuertos nuevos, por su complejidad, quedarían para un horizonte de largo plazo.