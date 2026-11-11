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Confianza del consumidor disminuyó en octubre, ubicándose en 8,5 %

Según Fedesarrollo, la caída de 7,2 puntos frente a septiembre se explica sobre todo por un retroceso de 11,3 puntos en las expectativas de los consumidores.

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Confianza del consumidor
La disposición a comprar vehículo aumentó frente al mes anterior. Imagen generada por la IA Gemini con fines ilustrativos.

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Los resultados de la Encuesta de Opinión del Consumidor de octubre de 2026 revelaron que el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) registró un balance de 8,5 %, lo que representa una disminución de 7,2 puntos porcentuales frente al mes anterior (15,7%) y una reducción de 5,1 puntos porcentuales frente a octubre de 2025 (13,6%).

Al respecto, la directora ejecutiva de Fedesarrollo, Marcela Meléndez, explicó que: “La caída en la confianza de los consumidores frente al mes pasado se debe a una caída de 11,3 puntos porcentuales en el Índice de Expectativas del Consumidor y a una disminución de 1,3 puntos porcentuales en el Índice de Condiciones Económicas”.

Marcela Meléndez asumirá la dirección ejecutiva de Fedesarrollo a partir del 15 de febrero de 2026. Imágenes: World Bank y Valora Analitik.
Marcela Meléndez, directora ejecutiva de Fedesarrollo. Imágenes: World Bank y Valora Analitik.

Confianza cae en todos los estratos y ciudades

En comparación con septiembre de 2026, en octubre se observó una caída en la confianza de los consumidores en los tres niveles socioeconómicos.

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Asimismo, al analizar los resultados por ciudades, la confianza de los consumidores disminuyó en las cinco ciudades analizadas, respecto al mes anterior.

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Frente a septiembre de 2026, la disposición a comprar vivienda cayó al igual que la disposición a comprar bienes durables. Por su parte, la disposición a comprar vehículo aumentó frente al mes anterior.

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