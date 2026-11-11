Confianza del consumidor disminuyó en octubre, ubicándose en 8,5 %

Los resultados de la Encuesta de Opinión del Consumidor de octubre de 2026 revelaron que el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) registró un balance de 8,5 %, lo que representa una disminución de 7,2 puntos porcentuales frente al mes anterior (15,7%) y una reducción de 5,1 puntos porcentuales frente a octubre de 2025 (13,6%).
Al respecto, la directora ejecutiva de Fedesarrollo, Marcela Meléndez, explicó que: “La caída en la confianza de los consumidores frente al mes pasado se debe a una caída de 11,3 puntos porcentuales en el Índice de Expectativas del Consumidor y a una disminución de 1,3 puntos porcentuales en el Índice de Condiciones Económicas”.
Confianza cae en todos los estratos y ciudades
En comparación con septiembre de 2026, en octubre se observó una caída en la confianza de los consumidores en los tres niveles socioeconómicos.
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Asimismo, al analizar los resultados por ciudades, la confianza de los consumidores disminuyó en las cinco ciudades analizadas, respecto al mes anterior.
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Frente a septiembre de 2026, la disposición a comprar vivienda cayó al igual que la disposición a comprar bienes durables. Por su parte, la disposición a comprar vehículo aumentó frente al mes anterior.