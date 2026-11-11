Noticias económicas importantes Noticias económicas internacionales Noticias empresariales

Acción de Nvidia cae 10 % ante posible salida de Jensen Huang

La junta alistaría su salida tras conocerse una segunda relación extramatrimonial. Nvidia ha perdido más de US$450.000 millones desde el domingo.

Por: -
Acción de Nvidia cae 10 % ante posible salida de Jensen Huang
Foto: Nvidia

Compártelo en:

Las acciones de Nvidia llegaron a caer hasta 10 % este miércoles en las operaciones posteriores al cierre de Wall Street y tocaron los US$156, luego de conocerse reportes según los cuales la junta directiva se prepara para destituir a su cofundador y director ejecutivo, Jensen Huang.

Nvidia sede oficinas principales
Foto: Nvidia

Escándalo de Huang llega a su punto más crítico

Según esos reportes, la junta podría reunirse esta misma noche para decidir el futuro de Huang.

La decisión llega después de conocerse una presunta segunda relación extramatrimonial del ejecutivo, esta vez con una vicepresidenta de la compañía que le reporta directamente.

Recibe nuestro boletín en tu correo

Listo, ya estás dentro
Recibirás el próximo boletín en tu correo.

Destacado: Una pequeña pieza, una apuesta millonaria y una revolución: así fue como Nvidia llegó a dominar la industria tecnológica.

Antes, Huang ya había admitido una relación con una mujer a la que agencias estadounidenses señalan como presunta espía china. Desde que anunció la investigación sobre la conducta de Huang, Nvidia ha perdido más de US$450.000 millones en valor de mercado.

Síguenos en nuestro canal de noticias de WhatsApp - ValoraAnalitik.com
Inscríbete a nuestro boletín de noticias
Síguenos en WhatsApp channels
¿Ya eres Premium? Suscríbete acá

También te puede interesar:

Comienza a escribir y presiona enter para buscar