Acción de Nvidia cae 10 % ante posible salida de Jensen Huang

Las acciones de Nvidia llegaron a caer hasta 10 % este miércoles en las operaciones posteriores al cierre de Wall Street y tocaron los US$156, luego de conocerse reportes según los cuales la junta directiva se prepara para destituir a su cofundador y director ejecutivo, Jensen Huang.
Escándalo de Huang llega a su punto más crítico
Según esos reportes, la junta podría reunirse esta misma noche para decidir el futuro de Huang.
La decisión llega después de conocerse una presunta segunda relación extramatrimonial del ejecutivo, esta vez con una vicepresidenta de la compañía que le reporta directamente.
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Destacado: Una pequeña pieza, una apuesta millonaria y una revolución: así fue como Nvidia llegó a dominar la industria tecnológica.
Antes, Huang ya había admitido una relación con una mujer a la que agencias estadounidenses señalan como presunta espía china. Desde que anunció la investigación sobre la conducta de Huang, Nvidia ha perdido más de US$450.000 millones en valor de mercado.