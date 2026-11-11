Según el informe trimestral que presentó ante la Superintendencia Financiera, DAVIbank (antiguo Scotiabank Colpatria), tuvo una utilidad neta de $70.000 millones en el tercer trimestre de 2026, un 23,2 % más que en el trimestre anterior.
Con ese resultado, la ganancia acumulada entre enero y septiembre llegó a $147.000 millones, frente a los $77.000 millones que el banco reportaba al cierre de junio.
Las cifras corresponden al último trimestre completo en que la entidad operó como DAVIbank.
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En octubre, la Superintendencia autorizó la cesión parcial de sus activos, pasivos y contratos a Banco Davivienda, que desde el 1 de noviembre asumió esa operación en el país.
El 31 de octubre, la asamblea extraordinaria de accionistas aprobó cambiar la razón social de la sociedad a Lambda Bank S.A.
Comisiones y menores gastos sostuvieron el resultado de DAVIbank
La entidad atribuyó el aumento sobre todo a las comisiones, que subieron cerca de 27 % por los mayores incentivos que reconocen las franquicias en el negocio de tarjetas de crédito y por un mayor volumen de transacciones en adquirencia.
A eso se sumó una baja de 3,4 % en los gastos operacionales, explicada por menores amortizaciones de proyectos de integración y modernización y por ahorros en servicios tecnológicos.
El margen financiero, en cambio, cayó 1,4 % frente al segundo trimestre porque el portafolio de inversiones se redujo, aunque el banco reportó mejores ingresos por intereses en crédito de libre inversión y en tarjetas de crédito.
Las provisiones crecieron 14,4 % frente al mismo periodo de 2025 por la cartera de consumo, segmento en el que DAVIbank identificó que los clientes estaban cumpliendo menos con sus compromisos de pago.
Al cierre de septiembre, los activos sumaron $37,3 billones, cerca de 8 % menos que en junio y la cartera bruta cerró en $27,2 billones, con una caída de 1,7 %.
La cartera comercial bajó 6,5 % y la hipotecaria 0,6 %, mientras la de consumo creció 1,1 %.
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