La Corte Constitucional declaró exequible, con condiciones, el Decreto 1261 del 19 de agosto de 2026, con el que el Gobierno nacional declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica por la calamidad pública que causó el sismo del 10 de agosto.
Según el comunicado de la Sala Plena, la decisión quedó en la Sentencia C-366 de 2026, con ponencia del magistrado Juan Carlos Cortés González, y se aprobó por siete votos contra uno, con salvamento parcial del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar y aclaración de Vladimir Fernández.
La Corte avaló también el Decreto 1348 del 31 de agosto, que había modificado el ámbito territorial de la emergencia, pero la limitó a los municipios con afectaciones registradas en el Reporte Situacional No. 054 de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y a los demás municipios de los departamentos incluidos en el decreto que demuestren, con soporte técnico de esa entidad, un daño concreto por el terremoto.
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De acuerdo con el tribunal, la emergencia tampoco puede usarse para medidas estructurales ni para atender problemas anteriores al sismo, en particular los del sistema penitenciario y carcelario.
La reconstrucción también quedó por fuera, salvo que el Gobierno demuestre que los mecanismos ordinarios no son suficientes y que las medidas están ligadas directamente a la fase de rehabilitación.
Condiciones para el gasto
En materia fiscal, el fallo establece que los recursos recaudados, prestados o redistribuidos con base en la emergencia no podrán destinarse a gastos ajenos a la calamidad ni a financiar el déficit fiscal.
El Ministerio de Hacienda tendrá 20 días hábiles para recalcular el costo de la emergencia y de las adiciones presupuestales.
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