Multinacional australiana invierte más de US$1 millón en Colombia y abre nueva sede de atención especializada en salud

La inversión extranjera no solo se refleja en la llegada de capitales o en la apertura de nuevas plantas de producción. También puede traducirse en infraestructura especializada, transferencia de conocimiento y servicios que amplían las capacidades de sectores como la salud. En Colombia, una multinacional australiana acaba de anunciar una apuesta de más de US$1 millón que busca fortalecer la atención de personas con pérdida auditiva y ampliar la formación de profesionales.
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Se trata de Cochlear, compañía especializada en tecnología médica para la salud auditiva, que inauguró en Bogotá el Centro de Experiencia Cochlear (CEC). La nueva sede integra servicios de audiología, programación de dispositivos, rehabilitación, telemedicina e investigación clínica, además de espacios destinados al acompañamiento de pacientes y sus familias.
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La empresa presenta esta infraestructura como la más grande de las Américas. La inversión supera el millón de dólares y se suma a una operación directa en Colombia que ya completa más de siete años y cuenta con una planta de más de 40 colaboradores.
La apertura también refleja el interés de compañías internacionales por desarrollar capacidades especializadas en el país. En este caso, la apuesta no está relacionada con la fabricación local de dispositivos, sino con ampliar los servicios de atención, soporte, formación e investigación alrededor de las soluciones auditivas que comercializa la multinacional.
La multinacional Cochlear invierte más de US$1 millón en una nueva sede en Bogotá
El Centro de Experiencia Cochlear Bogotá fue diseñado para integrar diferentes etapas del proceso de atención auditiva. Su oferta contempla servicios de audiología, programación de dispositivos implantables, rehabilitación y seguimiento, así como telemedicina para facilitar el acompañamiento a los usuarios.
La infraestructura también busca involucrar a las familias en los procesos de atención. La pérdida auditiva puede tener efectos en la comunicación y la participación cotidiana de las personas, por lo que el acompañamiento no se limita a la adaptación de una tecnología: incluye orientación y rehabilitación para aprovechar sus beneficios.
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La compañía plantea que este modelo permite articular los servicios especializados desde la adaptación de las soluciones auditivas hasta el seguimiento posterior. Así, el centro busca convertirse en un espacio de atención para pacientes y, al mismo tiempo, en un punto de encuentro para profesionales e instituciones del sector salud.
Camilo Zapata, director de Cochlear Colombia, destacó el potencial de la nueva infraestructura para impulsar la investigación clínica, la formación especializada y el intercambio de conocimiento con profesionales de la salud.
La sede cuenta además con espacios destinados a fortalecer las capacidades de los equipos médicos y facilitar la actualización de conocimientos sobre rehabilitación auditiva. Este componente puede favorecer la colaboración con instituciones y especialistas de Colombia y otros países de América Latina.
Uno de los elementos más destacados del nuevo centro es una cabina destinada a investigación, equipada con un sistema de localización sonora de 360 grados y ocho parlantes.
Esta tecnología permite recrear diferentes escenarios de escucha y evaluar cómo las personas perciben los sonidos desde distintas direcciones. La herramienta puede aportar información para los procesos de investigación clínica y el análisis de experiencias auditivas en condiciones que buscan aproximarse a situaciones de la vida cotidiana.
Según Cochlear, se trata de una tecnología pionera en Colombia y una de las primeras de su tipo en América Latina. La disponibilidad de este espacio también abre posibilidades para la formación de profesionales y el intercambio de conocimiento sobre rehabilitación. La investigación y la evaluación de las capacidades auditivas son componentes relevantes para comprender las necesidades de los pacientes y acompañar los procesos de adaptación a los dispositivos.
La compañía busca que el centro no funcione únicamente como un lugar de atención, sino que también contribuya al desarrollo de conocimiento especializado en salud auditiva.
¿Qué hace Cochlear en Colombia y cuántas personas han usado su tecnología?
Fundada en Australia en 1981, Cochlear desarrolla tecnología médica dirigida a personas con pérdida auditiva. Su portafolio incluye implantes cocleares, soluciones de conducción ósea, procesadores de sonido, accesorios y tecnologías de conectividad.
De acuerdo con cifras de la compañía, sus soluciones han ayudado a más de 750.000 personas de todas las edades en más de 180 países. En Colombia, la multinacional completa más de siete años de operación directa y cuenta con más de 40 colaboradores. Su actividad se concentra en la comercialización de soluciones auditivas implantables, el soporte a los usuarios y la prestación de servicios asociados.
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Un punto importante es que Cochlear no fabrica sus dispositivos en Colombia. La inversión anunciada corresponde al fortalecimiento de su infraestructura de atención, investigación, rehabilitación y formación, no a la instalación de una planta industrial para producir tecnología médica en el país.