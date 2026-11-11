Gobierno no descarta buscar otros US$200 millones con el Banco Mundial para la reconstrucción tras el terremoto

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, señaló que el Gobierno Nacional no descarta gestionar una línea de crédito adicional por US$200 millones con el Banco Mundial para nutrir los recursos del Fondo Milagro, entidad encargada de la reconstrucción tras el terremoto.
Esta posibilidad luego de que el Ejecutivo ya obtuviera un primer crédito por el mismo valor, cuyos fondos fueron transferidos al Fondo Milagro en los primeros días del terremoto.
El anuncio se dio en el marco de la sesión de rendición de cuentas de la Comisión Accidental Bicameral para los damnificados por el sismo.
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A la citación asistieron el titular de la cartera de Hacienda, el viceministro de Vivienda, el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y representantes de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). No obstante, desde el Congreso se manifestó insatisfacción debido a la ausencia del ministro de Vivienda y del gerente del Fondo Milagro.
Operación financiera y Presupuesto de 2027
Durante su intervención, el Ministerio de Hacienda precisó que su rol dentro de la operación del Fondo Milagro consistirá en ejecutar los pagos que ordene la fiducia administradora del patrimonio autónomo. Dichos giros se realizarán directamente a los destinatarios finales mediante la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional.
Respecto a la financiación a mediano plazo, el jefe de la cartera económica explicó que el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027 no incluye una partida específica destinada a la reconstrucción de las zonas afectadas. Según indicó, no será responsabilidad del Ministerio de Hacienda fijar esos montos, sino que cada entidad sectorial deberá determinar cuánto dinero de su presupuesto asignará a estas labores.
Como alternativa de financiación, el Gobierno proyecta un cupo de $2 billones para el mecanismo de Obras por Impuestos en 2027, de los cuales $1 billón se destinaría exclusivamente a la reconstrucción de los territorios impactados por el movimiento telúrico y el billón restante al mecanismo ordinario.
Adicionalmente, el ministro advirtió que los bajos niveles de aseguramiento en el país limitarán el impacto de las indemnizaciones en la recuperación, mientras la Superintendencia Financiera prepara un informe detallando los pagos efectuados por las aseguradoras.
Avance en la entrega de vivienda nueva
En paralelo a la discusión financiera, cifras del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, con corte al 10 de noviembre de 2026 sobre la Fase 2 de reconstrucción, evidencian un avance inicial en las donaciones de vivienda nueva gestionada. De un total de 1.119 viviendas ofrecidas por seis donantes confirmados, se han entregado 21 unidades (1,9 %) y quedan 1.098 pendientes.
El balance presentado por la cartera de Vivienda detalla la distribución territorial de las entregas y compromisos:
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