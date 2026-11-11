ANIF respalda la reforma tributaria, pero sugiere al Gobierno revaluar el IVA y otros impuestos

El centro de estudios económicos ANIF anunció su respaldo formal a la reforma tributaria presentada por el Gobierno, no obstante, señaló la necesidad de una revisión profunda de varios articulados que, a su juicio, podrían desencadenar pérdidas de bienestar en los hogares, desincentivar el empleo formal y fomentar la informalidad y el contrabando.
El presidente del centro de pensamiento, José Ignacio López, calificó el proyecto de ley como una medida urgente y en la dirección correcta para estabilizar las cuentas de la Nación este miércoles en el marco de la Asamblea General de ANIF.
Sin embargo, hizo un llamado al Congreso y al Ejecutivo para corregir los desbalances del proyecto de ley y estructurar un consenso que no asfixie el aparato productivo.
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«La situación fiscal de Colombia es compleja y de no aprobarse dicha iniciativa, el Gobierno podría verse en los próximos años sin los recursos necesarios para atender sus funciones más básicas», advirtió López.
La evaluación de ANIF parte de un diagnóstico sobre el estado de las finanzas públicas y proyecciones que concluyen que, de no aprobarse la reforma tributaria que propone un ajuste fiscal cercano al 4,7 % del PIB para el año 2030, el país enfrentará en los próximos años una crisis de liquidez y sostenibilidad de proporciones inéditas.
«En ausencia de una ley de ajuste, el déficit fiscal del gobierno nacional central en 2027 sería superior al 9 % del PIB, el más alto registrado en la historia del país. Adicionalmente, a partir de 2029, la deuda pública superaría el nivel de 70 % del PIB y el pago en intereses, pensiones y transferencias al sistema general de participaciones sería superior al recaudo del gobierno, lo que obligaría a la nación a endeudarse para pagar la nómina, la salud, la educación, la seguridad y cualquier programa social», dijo.
Aun así, ANIF destacó de la propuesta el fortalecimiento de las reglas fiscales, la eliminación de tributos ineficientes de bajo recaudo y la creación del Régimen Único para Generar Estabilidad Empresarial (RUGE), que busca atraer inversión extranjera mediante una tarifa reducida de renta corporativa y estabilidad tributaria por 16 años para grandes proyectos.
Los cuatro puntos críticos que ANIF pide modificar
A pesar de celebrar la iniciativa del Gobierno de tramitar una reforma tributaria, ANIF señaló reparos técnicos respecto a la distribución del esfuerzo fiscal y el diseño de algunos tributos.
De acuerdo con el análisis de la organización, el 54 % del ajuste recae sobre mayores contribuciones de familias y empresas, mientras que solo el 35 % corresponde a reducciones efectivas del gasto público, una desproporción difícil de asimilar en un escenario de fatiga tributaria ciudadana.
Por ello, el centro de investigación puso sobre la mesa el uso de instrumentos patrimoniales y la reforma a la política de combustibles y subsidios para que atiendan solamente a los hogares de menores ingresos.
Por ejemplo, sugirió la enajenación de activos del Estado como la empresa ISA, a sabiendas de que no es un sustituto de fuentes recurrentes de ingresos. “Ayudaría a la nación a tener menores necesidades de financiamiento y una reducción importante del servicio de la deuda en los próximos años”, dijo.
También le pidió al Gobierno considerar mayores recortes al gasto público, incluida una reducción de al menos 10 % de los cargos creados en los últimos años en la rama judicial, fiscalía y órganos de control.
En relación con el subsidio al ACPM, López enfatizó la necesidad de desmontar de forma gradual (de alrededor de $100 en el precio) un esquema que describió como presupuestalmente insostenible, pues solo este año representará un costo fiscal cercano a los $14 billones.
Y propuso que para sustituir los ingresos que se dejarían de percibir se cree un paquete alternativo enfocado en la austeridad estatal, la gestión de activos y la focalización de subsidios.
“También preferimos que se posponga la reducción en la tasa de renta corporativa a cambio de no incrementar los costos asociados a la nómina de las empresas, protegiendo así el empleo», indicó.
Finalmente, ANIF instó tanto al Gobierno Nacional como a las bancadas parlamentarias a no desmantelar la ambición fiscal de la reforma durante el trámite legislativo. Aunque es necesario reconsiderar los impuestos más lesivos, el gremio advirtió que la «cuota inicial» de la consolidación fiscal para 2027 debe ser vigorosa.
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