Este sería el billonario recaudo que tendría el gobierno De la Espriella con propuesta de impuesto a la cerveza y licores

La Ley Rescate, que el Congreso empezará a discutir, trae una serie de modificaciones a los impuestos que se cobrarían, según el gobierno De la Espriella, a las bebidas embriagantes y los licores, incluida la cerveza.
Según el proyecto, estas modificaciones buscan generar un doble efecto: reducir el consumo de bebidas alcohólicas mediante un aumento de su precio relativo y fortalecer los ingresos públicos.
Se lee en la propuesta del gobierno De la Espriella que la evidencia disponible para Colombia muestra que un mayor nivel de tributación puede traducirse en reducciones en el consumo y en la mortalidad asociada, al tiempo que incrementa el recaudo.
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“En particular, una evaluación del Banco Mundial estima que el escenario tributario propuesto permitiría evitar cerca de 1,4 mil muertes, equivalente a una reducción de 3,6 % frente al esquema vigente. Particularmente, con la implementación de la medida el nivel de precios de los licores (tomando precios de ron, aguardiente, whisky y cremas de licores) crecería en promedio un 32,6 %, ubicando a Colombia con un precio 4,5 % por encima del promedio mundial”.
Recaudo que se tendría por los nuevos impuestos a la cerveza que busca el gobierno De la Espriella
Los cálculos preliminares muestran que, con la medida, se estimaría un incremento en el recaudo del impuesto al consumo de $2,08 billones por concepto de licores y de $7,1 billones por concepto del impuesto a la producción de cerveza.
“La obligación de informar la graduación alcoholimétrica en el envase y la publicidad facilita la identificación del componente específico y su verificación por los departamentos. La certificación anual del precio de venta al público por parte del DANE, apoyada en la información que deben suministrar los agentes del mercado, establece un referente común para el componente ad valorem. Las reglas de proporcionalidad permiten, a su vez, liquidar el gravamen sobre envases de capacidad distinta a 330 centímetros cúbicos”, propone el gobierno De la Espriella.
Finalmente, el proyecto de ley señala que, considerando que el IVA a los licores, vinos y aperitivos es un impuesto cedido a los departamentos y que se distribuye un 75 % para la financiación de la población de cada departamento que se encuentra en el régimen subsidiado de salud y un 25 % a las Direcciones Territoriales de Salud Departamentales, se propone mantener dicha distribución.
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“Esto resultaría, según las estimaciones de la DIAN, en un recaudo proyectado de $541mm destinado al régimen subsidiado y de $180mm para el funcionamiento de la salud territorial el primer año y posteriormente alrededor de $650mm y $217mm respectivamente para 2028 en adelante. De esta manera, la propuesta busca fortalecer simultáneamente la función sanitaria y fiscal de la tributación de estos productos”, complementa la Ley Rescate.