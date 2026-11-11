Fitch destacó desempeño operativo y financiero de la ETB; retiró su observación negativa y mantuvo calificación

Luego de que la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) revelara sus resultados financieros y operativos correspondientes al tercer trimestre de 2026, la agencia de calificación Fitch Ratings reveló su posición sobre la compañía.
La firma confirmó las calificaciones internacionales de la ETB en BB- y la calificación nacional de largo plazo en A+(col). Además, removió la observación negativa tras la refinanciación total de la deuda, mediante un crédito sindicado. la perspectiva de las calificaciones es estable.
“No obstante, la liquidez limitada, la concentración geográfica y la competencia fuerte limitan las calificaciones”, indicó la agencia.
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En relación con el nuevo crédito sindicado, consideró que “elimina las presiones de amortización de corto plazo y tiene una tasa de interés menor que la de la deuda previa.
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El crédito refinancia la totalidad de la deuda, vence en 2031 y contempla la amortización de 40 % del monto total entre 2028 y 2031, mientras el restante 60 % se pagará al vencimiento.
Además, los pagos de dividendos a Bogotá mantendrán el mismo calendario de pagos que la deuda bancaria hasta 2031. Los activos inmobiliarios no estratégicos, valorados en $490.000 millones, que equivalen al 54 % de la deuda total, garantizan el crédito.
Además, según Fitch, “ETB se compromete a la venta de $341.000 millones de estos activos hasta 2030, recursos que se destinarán en un 30 % a reducir el pago global y el restante 70 % a fortalecer la liquidez”.
Mejoraría el flujo de dinero de la ETB
La proyección de Fitch frente al flujo de caja libre, es que será positivo a partir de 2027 y es “clave para fortalecer la liquidez de la compañía”.
El margen de flujo de caja mejorará a 4 % en 2029, desde aproximadamente un negativo de 6% en 2026. Además, la intensidad de las inversiones (capex) disminuirá a aproximadamente 14 % de los ingresos en 2027, desde un máximo de 30 %, una vez que ETB complete el despliegue de su red.
Actualmente, ETB se concentra en capex de mantenimiento y en el crecimiento de los servicios de tecnología de la información (TI), mientras financia sus necesidades de fibra mediante un acuerdo con el proveedor ZTE.
En otras cifras, Fitch espera que este año la compañía destine $94.000 millones en pagos no recurrentes al distrito, respaldados por la compensación de cuentas por cobrar y por la venta de activos.
Asimismo, incluyen $75.000 millones de pagos a Claro entre 2026 y 2028, así como ventas comprometidas de activos inmobiliarios no estratégicos.
Fitch ve mayores ingresos en la ETB
Fitch proyecta un crecimiento de ingresos de un dígito bajo a medio en el mediano plazo, impulsado por la conectividad empresarial y gubernamental, así como por los servicios de TI.
El margen de Ebitda mantendrá la mejora alcanzada en 2025 y aumentará a aproximadamente 25 % en 2027. La reducción de costos y una mejor mezcla de ingresos compensarán los menores ingresos del programa Internet Social.
Fitch espera que los segmentos de negocio a negocio, mayorista y gubernamental representen cerca de 60 % de los ingresos de 2027. En conjunto, estos segmentos crecerán, en promedio, más de 5 % durante el horizonte de calificación.