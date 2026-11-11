ETB alcanzó una utilidad operacional de $170.000 millones al cierre del tercer trimestre de 2026, después de haber registrado una pérdida operacional de $25.000 millones un año atrás, en un resultado que la compañía atribuye al plan de transformación que puso en marcha en 2025.
La empresa reportó ingresos totales por $1,22 billones entre enero y septiembre, con un crecimiento de 5,4 % que su presidente, Diego Molano Vega, explicó en entrevista con Valora Analitik por la salida de proyectos y clientes que no eran rentables. “El crecimiento parece poco, pero tiene una implicación grande porque dejamos proyectos y clientes que no eran rentables”, dijo.
Esa depuración, sumada a una caída de 11,5 % en el gasto operativo, que bajó a $804.000 millones, llevó el Ebitda a $415.000 millones, 67 % más que un año atrás y el margen sobre ingresos de 21,5 % a 34,1 %.
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El flujo de caja libre, que en septiembre de 2025 era negativo en $12.500 millones, llegó a $114.000 millones, mientras que la deuda total bajó 9 %, a $1,1 billones y la relación deuda financiera/Ebitda pasó de 2,4 a 1,5 veces.
El resultado neto es el único indicador que sigue en rojo, con una pérdida de $11.400 millones que es cerca de 80 % menor a la de un año atrás y que Molano atribuyó a la carga financiera.
El directivo reconoció que cerrar el año con utilidad neta será difícil. “Estamos tratando, pero está muy difícil. Nosotros pensamos que el país iba a arrancar en agosto, pero la verdad es que no vemos que arranque”, afirmó.
En el frente de deuda, la compañía cerró un crédito sindicado con cuatro bancos y espera que Fitch Ratings le devuelva en las próximas semanas la calificación que tenía antes de esa negociación, pues, de acuerdo con Molano, la agencia la había bajado mientras ETB mantenía un acuerdo de espera (standstill) con sus acreedores.
Por negocios, los ingresos de fibra óptica en hogares y MiPymes crecieron 19 %, a $589.000 millones, con 166.000 instalaciones nuevas, casi el doble que un año atrás y una base de 632.000 clientes, un avance que la empresa concentra en los estratos 1 y 2.
Molano describió el mercado de Bogotá como una disputa entre Claro, Tigo y ETB por los mismos clientes de estratos medios y altos, con márgenes estrechos porque, según dijo, los precios de internet en Colombia son los más bajos del continente.
ETB busca socios para crear un tercer gran operador
Con la operación ya ajustada, Molano afirmó que el siguiente paso es buscar fusiones o adquisiciones por fuera de ETB, una tarea que ubicó en 2027 y sobre la que aclaró que todavía no hay un anuncio oficial.
“El mundo Telco Plus (segmento de nuevos negocios), es un mundo de economías de escala. Tenemos que mejorar la escala, ya sea porque nos fusionamos con otros pequeños y creamos el tercer gran operador” dijo.
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Molano descartó, en cambio, la venta de la compañía: “Venta no hubo ninguna posibilidad, porque no hay quien lo compre”, sostuvo.