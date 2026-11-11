Medellín es escenario, por primera vez en Colombia, del Horasis Global Summit 2026, encuentro internacional que se realiza del 10 al 12 de noviembre y reúne a más de 1000 panelistas provenientes de 53 países.
La agenda académica tiene como sede principal la Universidad de Medellín y convoca a líderes empresariales, académicos, representantes de gobiernos, organizaciones y distintos sectores de la sociedad para conversar sobre los desafíos que marcarán el rumbo de las próximas décadas, a partir de hoy 11 de noviembre.
Bajo el lema “Building Tomorrow” (Construyendo el mañana), la programación abordará asuntos centrales para el futuro global: inteligencia artificial y colaboración entre humanos y máquinas; gobernanza y toma de decisiones en entornos tecnológicos; resiliencia económica; democracia y geopolítica; confianza y cooperación entre países; inclusión; cambio climático, biodiversidad y salud planetaria; educación y habilidades para el futuro; innovación, emprendimiento y ciudades; así como el papel de Colombia y América Latina en el nuevo orden económico internacional.
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Para Frank-Jürgen Richter, chairman de Horasis y fundador de esta comunidad global de pensamiento, “este encuentro representa una oportunidad para conectar visiones, experiencias y capacidades de distintos países frente a los grandes desafíos compartidos. La elección de Medellín permite, además, poner en conversación internacional la transformación de la ciudad, su capacidad de innovación y el papel que pueden desempeñar las alianzas entre sectores para construir respuestas de largo plazo”.
Mientras que, Ana María Béglé, directora para América Latina de Horasis, destaca la relevancia de que Medellín y Colombia sean anfitriones de esta conversación global.
Cabe resaltar que Horasis Global Summit 2026 cuenta con el respaldo y la vinculación de la Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación, a través de las secretarías de Desarrollo Económico y de Turismo y Entretenimiento, Universidad de Medellín, Comfama, Grupo Argos, Corporación Fenalco Solidario, entre otros más.
Dentro de la agenda del evento, los invitados realizaron un recorrido para conocer la transformación de la ciudad por medio del sistema masivo de transporte Metro de Medellín y realizaron una visita en el Jardín Botánico.