Celsia espera que El Niño empiece a ceder hacia abril y mayo de 2027; reactivará recompra de acciones

Celsia reveló en la llamada con inversionistas que espera que el fenómeno de El Niño comience a ceder entre abril y mayo de 2027. Sin embargo, añadió que la ola de calor tendrá un impacto importante en los niveles de los embalses. Además, anunció que reactivará su programa de recompra de acciones el 12 de noviembre de 2026.
Tras la publicación de sus resultados financieros, Celsia también afirmó Air-e le adeuda aproximadamente $198.000 millones. Del total de esta deuda, $54.000 millones corresponden directamente a Celsia. Los montos restantes están relacionados con la planta de El Tesorito y Caoba.
La empresa manifestó que, a causa de la coyuntura del fenómeno de El Niño, hay una mayor volatilidad en los precios de bolsa, y por lo tanto, una mayor exposición de los agentes de la cadena eléctrica que venden su energía a Air-e en el mercado de bolsa. Como consecuencia, las deudas de la compañía intervenida siguen acumulándose.
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Ricardo Sierra, líder de Celsia, también indicó que, aunque no puede revelar datos detallados acerca del desempeño de la compañía en el último trimestre de 2026, las buenas condiciones hidrológicas que se presentaron permitieron obtener resultados positivos, dentro de los márgenes de las perspectivas que tenía la empresa y en línea con el comportamiento esperado para el sector en medio del fenómeno de El Niño. Sin embargo, manifestó que esta situación podría variar debido a la volatilidad climática.
Frente a la falta de gas de Canacol, Sierra señaló que la empresa ha movilizado sus recursos para obtener suministro de otras fuentes. El directivo mencionó a Petromil y también a compañías como Maurel & prom y Hocol para el abastecimiento de plantas que pertenecen a Celsia, como Meriléctrica.
A la vez, hizo mención de que se espera que en el primer trimestre de 2027 entre en operación la planta de importación de gas de Puerto Bahía, localizada en Cartagena. En este punto se recibiría gas natural licuado para el abastecimiento del mercado, y de esa manera, enfrentar el fenómeno de El Niño. Incluso manifestó que, en el mercado spot de gas, los precios se han ubicado en US$30 por millón de BTU, debido a la compleja situación del sector, en el que cada vez se recurre más a las importaciones.
También se hizo mención de que ha habido dificultades para encontrar gas y que está adelantando esfuerzos con la finalidad de conseguir suministro en el mercado, y así garantizar la prestación del servicio de energía.
Adicionalmente, la compañía le solicitó a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) que fije un precio por kilovatio-hora suficiente para remunerar las actividades del sector térmico y también para recuperar los saldos que Air-e le adeuda al sector termoeléctrico.
En ese sentido, insistió en que el margen de $37 por kilovatio-hora es insuficiente. Por ello, ha presentado al Gobierno propuestas con la finalidad de que la compañía pueda atravesar el fenómeno de El Niño con tranquilidad y que este evento climático no genere mayores restricciones financieras.
Durante la llamada, la compañía del Grupo Argos aseguró que tuvo una disminución de 9 % en su OPEX durante el tercer trimestre de 2026 frente al mismo periodo de 2025. A la vez, señaló que su deuda bruta disminuyó 11 % también en comparación con el año anterior. Los compromisos de la compañía son reducir la deuda en $1 billón y alcanzar un margen Ebitda de 40 % en 2028.
De otro lado, Sierra afirmó que la intervención regulatoria que se presenta actualmente está lejos de alcanzar niveles óptimos para que se apliquen de manera efectiva las subastas de energía a largo plazo, con el propósito de adicionar electricidad al sistema. La compañía señaló que fue sorprendida negativamente por el estatuto de desabastecimiento, que se traduce en un mayor control de precios.
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“Todos estos estatutos lo que buscan es establecer normas adicionales al cargo cuando no hay total confianza en la operación del cargo por parte del Gobierno. Entonces, la propia ministra y la CREG ya nos han comunicado que van a hacer una revisión estructural del esquema de confiabilidad y nosotros, desde Celsia y los gremios en los que participamos, nos estamos preparando para poder ser proactivos y propositivos en esa revisión, que se realizaría una vez terminemos de pulsar este fenómeno de El Niño”, expresó la empresa en la llamada.
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