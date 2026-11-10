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Ganancia de Celsia Colombia cayó 65,1 % en el tercer trimestre por menor generación hidráulica

La generación hidráulica cayó 34,6 % por El Niño, mientras C2 Energía y El Tesorito, sus vehículos de inversión, mejoraron ingresos y Ebitda.

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Celsia entre las empresas de servicios públicos con mejores resultados en sostenibilidad
Celsia. Foto: Grupo Argos.

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Celsia Colombia (antes EPSA) reportó una ganancia neta de $20.563 millones en el tercer trimestre de 2026, una caída de 65,1 % frente a los $58.878 millones del mismo periodo de 2025.

La menor generación hidráulica pesó en el resultado, pues pasó de 898 a 588 gigavatios hora (GWh) por los menores aportes de agua y por la decisión de la compañía de conservar el nivel de los embalses de cara a los meses más secos, lo que la llevó a comprar energía en bolsa, donde el precio promedio del trimestre fue de $794 por kilovatio hora, 88,7 % más que en el segundo trimestre.

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C2 Energía y El Tesorito mejoraron resultados del trimestre

C2 Energía, su vehículo de generación solar, tuvo ingresos por cerca de $84.000 millones, 51,2 % más que un año atrás y un Ebitda de unos $69.000 millones, con un aumento de 51,4 %.

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La térmica El Tesorito, por su parte, pasó de una pérdida de $2.764 millones a una ganancia neta de $7.341 millones, con una generación de 89,5 GWh frente a los 2,8 GWh del tercer trimestre de 2025.

Ganancia de Celsia Colombia cayó 65,1 % en el tercer trimestre por menor generación hidráulica

El gasto financiero neto bajó 7,5 % y se ubicó en cerca de $139.000 millones, porque la revaluación del peso dejó una diferencia en cambio positiva que compensó los mayores intereses de la deuda.

La deuda bruta cerró en $4,5 billones, frente a $5 billones de un año atrás.

Destacado: Ganancia neta de Celsia cayó 64,1 % en el tercer trimestre de 2026; ingresos subieron 24,8 %.

En el acumulado a septiembre, la ganancia neta fue de $224.827 millones, 31,4 % menos que en los primeros nueve meses de 2025.

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