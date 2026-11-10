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Empresas privadas podrán generar y vender energía en Venezuela tras reforma de la ley eléctrica

Las compañías deberán tener una habilitación del Estado para operar en un sector que desde 2010 estaba reservado a las empresas públicas.

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Conexiones eléctricas. Imagen. Ministerio de Minas y Energía
Conexiones eléctricas. Imagen. Ministerio de Minas y Energía

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La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este martes por unanimidad la reforma de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico, con la que empresas privadas y mixtas quedan autorizadas para generar electricidad, en un sector que estaba solo en manos estatales.

Según el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, los privados podrán producir energía y vendérsela a industrias, empresas y centros comerciales, con lo que se busca ampliar la oferta de electricidad.

La Cámara Colombo Venezolana abrirá su Oficina Regional Caribe en Santa Marta el 28 de abril, en medio de un mayor dinamismo del comercio binacional. Imagen: Canva.
Venezuela. Imagen: Canva.

Las condiciones para las empresas privadas

De acuerdo con el texto de la reforma, los proyectos de generación de más de 50 megavatios necesitarán una concesión del Ministerio de Energía Eléctrica, que podrá darlas hasta por 25 años, mientras que la estatal Corpoelec seguirá como operadora pública del sistema.

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La ley pasa ahora al Ejecutivo para que la promulgue, luego de una segunda discusión que empezó el 22 de octubre y que se extendió durante cuatro sesiones.

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