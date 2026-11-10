ExxonMobil firmó este lunes un memorando de entendimiento con el Gobierno de Venezuela y con Pdvsa para estudiar proyectos de exploración y producción de petróleo y gas en ese país.
Según la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, el acuerdo se logró después de “meses de negociaciones para un regreso efectivo” de la petrolera.
Rodríguez explicó que el memorando incluye campos marrones, yacimientos maduros que ya se han explotado y campos verdes, áreas todavía sin desarrollar, con reservas de miles de millones de barriles y dijo que espera que pronto se concreten los contratos.
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Dan Ammann, presidente de ExxonMobil Upstream, dijo que la firma es el primer paso para que la empresa vuelva a Venezuela y aseguró que la experiencia de ExxonMobil y los recursos del país dejarán “beneficios significativos para todas las partes involucradas”.
Cabe resaltar que un memorando de entendimiento es un documento en el que las partes dejan por escrito su intención de negociar y los temas sobre los que van a trabajar, pero por lo general no es de carácter obligatorio, por lo que ExxonMobil todavía no adquiere compromisos de inversión ni de operación en Venezuela.
ExxonMobil todavía no se compromete a invertir
Según la compañía, el memorando es “un primer paso significativo”, pero la empresa solo invertirá si Venezuela ofrece políticas estables, normas claras, protección a los inversionistas y una rentabilidad competitiva.
La firma llega 10 meses después de que Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro en una operación militar.
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Desde entonces, el presidente Donald Trump les ha pedido a las petroleras de su país que inviertan en Venezuela y el gobierno de Rodríguez reformó la ley de hidrocarburos para permitir la inversión privada y extranjera en el sector.