La empresa detrás de los megaproyectos de infraestructura por más de $5 billones en Bogotá, Antioquia y Cartagena

Detrás de varios de los proyectos de infraestructura más importantes que se desarrollan en Colombia está Grupo Ethuss, con participación en obras de transporte, movilidad, puertos, aeropuertos y energía que representan inversiones superiores a $5 billones.
El conglomerado colombiano, a través de sus filiales y participaciones en consorcios, tiene presencia en iniciativas como la primera línea del metro de Bogotá, Accesos Norte Fase II, Puerto Antioquia y la expansión del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena.
En cuanto a la primera línea del metro de Bogotá, Ethuss interviene en las obras de urbanismo del tramo WF6, sobre la Avenida Caracas entre las calles 45 y 72.
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En la capital también tiene participación en Accesos Norte Fase II, proyecto que recientemente aseguró un cierre financiero por $1,2 billones y contempla la intervención de 18 kilómetros de la Autopista Norte y la Carrera Séptima.
A esto se suma el Corredor Verde de la Carrera Séptima, en el lote 2, entre las calles 127A y 183. A través del Consorcio THC, el grupo participa en las obras que incluyen carriles exclusivos para buses eléctricos, ciclorrutas, arborización y recuperación del espacio público.
En infraestructura portuaria, el conglomerado participa en Puerto Antioquia, ubicado en el golfo de Urabá, que tendrá capacidad proyectada para movilizar siete millones de toneladas de carga al año.
Por su parte, en Cartagena hace parte de la expansión del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, que contempla una nueva terminal internacional de más de 17.000 metros cuadrados y busca elevar la capacidad de atención hasta 11 millones de pasajeros anuales.
El portafolio también incluye concesiones viales como Girardot-Ibagué-Cajamarca (GICA), Autopistas de Urabá y la vía San Francisco-Mocoa, corredores que buscan mejorar la conectividad regional y facilitar el transporte de mercancías.
Apuesta por la seguridad energética
La participación de Ethuss también se extiende al sector energético. Uno de sus proyectos es la modernización de la planta térmica Mamonal II, de Proeléctrica, ubicada en Cartagena.
La iniciativa contempla elevar la capacidad instalada de 90 MW a 108 MW, mediante una actualización tecnológica que busca reducir el consumo de agua y las emisiones.
De acuerdo con la compañía, la planta podrá suministrar energía equivalente al consumo anual de 438.000 hogares y respaldar la demanda del clúster industrial de Cartagena, especialmente durante periodos de estrés hídrico.
“Nuestra presencia transversal en estos frentes de obra demuestra el compromiso que tenemos con el avance sostenible del país. Ya sea construyendo la infraestructura de transporte del futuro o aportando estabilidad a la red eléctrica nacional, el objetivo es ejecutar proyectos que generen un beneficio tangible en la calidad de vida de los colombianos y eleven la competitividad de nuestras regiones”, señaló Sandra Vélez, CEO del Grupo Ethuss.