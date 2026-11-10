Colombia se prepara para presentar ante inversionistas internacionales una cartera de proyectos que busca movilizar capital hacia sectores estratégicos de la economía. La apuesta tendrá como escenario la primera edición de la Milagro Week, un encuentro organizado por el Gobierno nacional en Nueva York entre el 16 y el 19 de noviembre de 2026, con el propósito de conectar iniciativas públicas y privadas con fondos, empresas y entidades financieras.
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La estrategia hace parte de la denominada Misión Crecer, con la que el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella busca impulsar la inversión, la productividad y el crecimiento económico. La infraestructura es uno de los sectores centrales de esa agenda, debido a su capacidad para mejorar la conexión entre las regiones, facilitar el transporte de mercancías y pasajeros y reducir los costos logísticos de las empresas.
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El vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, anunciaron la realización del encuentro. La meta inicial era presentar proyectos por $75 billones, pero el Gobierno entregó el 10 de noviembre una actualización sobre el interés que han despertado las iniciativas: 97 proyectos recibieron solicitudes de citas de negocios y representan expectativas de inversión o financiación por US$41.900 millones, según un reporte entregado por ProColombia.
En ese portafolio está El Dorado–Máximo Desarrollo (EDMAX), una iniciativa privada de asociación público-privada (APP) que contempla inversiones estimadas en $12,69 billones para ampliar y modernizar el principal aeropuerto del país.
El Dorado: así es el megaproyecto de $12,69 billones
La iniciativa EDMAX busca aumentar la capacidad del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá mediante la ampliación de sus terminales, la adecuación de infraestructura para aeronaves y la intervención de áreas destinadas al transporte de pasajeros y carga.
De acuerdo con la Ventanilla Única de Inversión (VUI), el proyecto tiene un valor total estimado de $12,69 billones, calculado con valores ajustados a diciembre de 2022. De ese monto, $7,282 billones corresponden a inversión de capital (CAPEX), es decir, recursos para desarrollar las obras y adquirir infraestructura, mientras que $5,407 billones se relacionan con los costos de operación (OPEX).
La iniciativa es de origen privado y tiene como promotor a Odinsa Aeropuertos. Su desarrollo está planteado bajo un esquema APP, en el que un concesionario privado asumiría responsabilidades de diseño, financiación, construcción, operación y mantenimiento, de acuerdo con las condiciones que se definan durante la estructuración y contratación.
Entre las metas que aparecen en la ficha de la VUI están ampliar en 100 % el área de la terminal, incorporar 105 posiciones adicionales para aeronaves y extender 800 metros la pista norte. La propuesta busca consolidar a El Dorado como un centro de conexiones aéreas de mayor capacidad en América Latina.
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), al socializar el proyecto en marzo de 2025, explicó que la iniciativa contempla llevar la capacidad del aeropuerto hasta 73 millones de pasajeros al año una vez concluyan las intervenciones. También incluyó la ampliación de la terminal de pasajeros hasta un área total de 489.320 metros cuadrados, la construcción de un Centro de Intercambio Modal Aeroportuario y una nueva terminal para carga.
En materia de operación aérea, el alcance presentado por la ANI contempla llegar a 129 posiciones de parqueo para aeronaves, aumentar de 39 a 75 los puentes de abordaje, construir siete calles de salida rápida y extender 800 metros la pista norte. También plantea conectar el sistema troncal de TransMilenio directamente con la terminal de pasajeros.
Estas intervenciones buscan responder al crecimiento de la demanda aérea y fortalecer la capacidad de transporte de pasajeros y mercancías. Para los usuarios, una mayor infraestructura podría traducirse en mejores condiciones de atención y conectividad, aunque los beneficios dependerán de la ejecución de las obras y de la operación que se implemente.
El proyecto todavía debe superar sus etapas de estructuración: la ficha de la VUI registra la prefactibilidad en curso. Por tanto, los $12,69 billones corresponden al valor estimado de la iniciativa y no a recursos que ya estén comprometidos o a obras que se encuentren en construcción.
¿Qué otras obras de infraestructura buscarán inversión durante la Milagro Week?
El portafolio que Colombia busca promover en la Milagro Week incluye otras iniciativas aeroportuarias y viales con potencial para conectar regiones y fortalecer el transporte de pasajeros y carga.
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En Barranquilla se encuentra Puerta de Oro, proyecto orientado a modernizar y ampliar el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, con una inversión estimada de $3,1 billones reportada por la ANI.
También aparece la Ciudadela Aeroportuaria de Cartagena, en Bayunca, que contempla una inversión total publicada de $6,133 billones y una capacidad proyectada de hasta 17 millones de pasajeros al año. En el suroccidente, Aeropuertos del Suroccidente plantea intervenciones en las terminales Alfonso Bonilla Aragón, que sirve a Cali, y Benito Salas, en Neiva, además de obras en Buenaventura. La VUI estima para esta iniciativa una inversión total de $4,27 billones.
En infraestructura vial se destaca el corredor Villeta-Guaduas-El Korán, que busca fortalecer la conexión entre el centro del país y la Costa Caribe. La iniciativa contempla un CAPEX estimado de $5,5 billones y un OPEX de $2,89 billones, y se encuentra en etapa de aprobaciones, de acuerdo con la información de la ANI suministrada para el proyecto.
Otro de los proyectos es Boquerón-El Tablón, en la vía al Llano. Su alcance incluye cerca de 32 kilómetros de nueva calzada, cuatro túneles, 36 puentes y 15 intersecciones, de acuerdo con el informe de gestión de la ANI de 2025.
La agenda también incluye iniciativas multimodales para la Orinoquía. Entre ellas están el corredor férreo Villavicencio-Puerto Gaitán, de 193 kilómetros y con una inversión estimada de $16,6 billones, y proyectos de navegabilidad del río Meta. El Departamento Nacional de Planeación identificó, además, un portafolio preliminar de 50 proyectos por cerca de $39,7 billones para Meta, Casanare, Arauca, Guaviare y Vichada.
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La Milagro Week busca que estas iniciativas encuentren inversionistas y fuentes de financiación que permitan avanzar en sus etapas de estructuración y ejecución. Para las empresas, las oportunidades no se limitan a aportar recursos: también pueden participar en ingeniería, construcción, tecnología, suministro de materiales, logística, operación y mantenimiento.