El Dorado busca conectarse con el Metro y Regiotram: así es el megaproyecto Bogotá Ciudad Aeropuerto

El aeropuerto El Dorado podría convertirse en mucho más que una terminal para tomar vuelos o recibir mercancías. Bogotá busca impulsar un megaproyecto que conecte su infraestructura aeroportuaria con los sistemas de transporte regional, atraiga nuevas inversiones y desarrolle una industria especializada alrededor de la aviación. Entre sus apuestas están articular el aeropuerto con el Metro de Bogotá y el Regiotram, además de crear espacios de innovación y formación para el sector aeroespacial.
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La iniciativa se llama Bogotá Ciudad Aeropuerto y pretende que el crecimiento de El Dorado también se traduzca en oportunidades económicas para la capital y los municipios de su entorno. La propuesta fue presentada por la Secretaría Distrital de Planeación para que sea incluida en el Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030, una decisión que buscaría darle respaldo y coordinación nacional a los proyectos que se plantean.
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El alcance es importante por el peso que tiene el transporte aéreo en la economía colombiana. Durante 2025, el sistema aeroportuario del país movilizó más de 57,5 millones de pasajeros. Además, en el primer semestre de 2026, los aeropuertos El Dorado, en Bogotá, y José María Córdova, en Rionegro, concentraron el 59,6 % del total nacional de pasajeros.
La apuesta, por tanto, no se limita a mejorar la movilidad de quienes llegan o salen de la capital. También busca fortalecer la logística, el comercio exterior, la formación de talento y la llegada de empresas vinculadas con la industria aeronáutica.
Así sería la conexión de El Dorado con el Metro y Regiotram
Uno de los componentes que más interés despierta para los ciudadanos es la integración del aeropuerto con los sistemas de transporte público regional. Bogotá Ciudad Aeropuerto contempla avanzar en la conexión de El Dorado con el Metro y el Regiotram, con el propósito de mejorar la articulación entre la terminal aérea, la ciudad y los municipios cercanos.
La propuesta plantea que las entidades nacionales y territoriales trabajen conjuntamente para definir prioridades, estructurar los proyectos y evaluar alternativas de financiación. Esto significa que la presentación de la iniciativa no equivale todavía a que las obras estén contratadas, tengan recursos asegurados o cuenten con fechas de construcción y entrada en operación.
La secretaria distrital de Planeación, Úrsula Ablanque, explicó que el proyecto necesita una coordinación que supere los límites de Bogotá. “Este es un proyecto que no es solo de Bogotá o del Distrito, es un proyecto que congrega a muchos actores y en el que tenemos que trabajar conjuntamente porque Bogotá Ciudad Aeropuerto no es solamente para Bogotá o para la región, es un proyecto para la Nación”, afirmó.
La intención es que la conectividad del aeropuerto se piense como parte de una estrategia regional, en la que también participen los municipios que tienen relación económica, logística y territorial con El Dorado.
El megaproyecto también contempla innovación y formación aeroespacial
La propuesta incluye la creación de un Centro de Innovación y Aviación Civil y el desarrollo de un campus de formación aeroespacial. Estos espacios buscarían fortalecer las capacidades técnicas y profesionales que necesita una industria aeronáutica con mayores oportunidades de crecimiento.
La agenda también contempla promover actividades relacionadas con el mantenimiento, la reparación y las operaciones de aeronaves, conocidas por la sigla MRO. Este segmento comprende los servicios técnicos necesarios para mantener los aviones y sus componentes en condiciones adecuadas de funcionamiento.
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Isis Durán, directora ejecutiva de Invest in Bogotá, señaló que la ciudad quiere aprovechar la experiencia de grandes centros aeronáuticos internacionales. “A través de una estrategia de internacionalización y a la promoción de un gran centro de MRO (mantenimiento, reparación y operaciones), Bogotá quiere replicar la experiencia que han tenido grandes hubs aeronáuticos a nivel internacional”, explicó.
La directiva también destacó la posición de El Dorado en el mercado regional: “El Dorado, vale la pena recordar, es el principal aeropuerto de carga de la región y el segundo en movilización de pasajeros”.
La apuesta por el MRO podría abrir oportunidades para atraer empresas de servicios técnicos, ingeniería, manufactura aeronáutica y producción de componentes. Sin embargo, su desarrollo dependerá de la estructuración de los proyectos y de la capacidad de atraer inversión especializada.
Seis frentes para convertir a El Dorado en un motor económico
Bogotá Ciudad Aeropuerto está organizado alrededor de seis frentes de trabajo: coordinación institucional, planeación territorial, talento humano, transformación digital, innovación y articulación del turismo con el transporte aeroportuario.
Cada uno aborda una condición necesaria para que el aeropuerto impulse actividades económicas en su entorno. La coordinación institucional busca alinear las decisiones de las entidades públicas y privadas; la planeación territorial pretende ordenar el crecimiento de las zonas relacionadas con la terminal; y el desarrollo de talento humano apunta a preparar trabajadores con conocimientos especializados.
Por su parte, la transformación digital y la innovación están relacionadas con la modernización de los procesos aeroportuarios y logísticos. La articulación del turismo con el transporte aéreo busca aprovechar la llegada de viajeros para fortalecer la actividad económica de Bogotá y la región.
El plan de acción también contempla identificar, estructurar y promover proyectos de inversión nacionales e internacionales en logística especializada, carga aérea, comercio electrónico, mantenimiento y reparación de aeronaves, manufactura aeronáutica, ingeniería y servicios técnicos especializados.
Santiago Carvajal, gerente del programa Bogotá Ciudad Aeropuerto, explicó que la propuesta se ha construido con actores del sector durante los últimos seis meses. Según indicó, el propósito es recoger las perspectivas de quienes tienen relación directa con la operación aeroportuaria, tanto por sus beneficios como por los desafíos que genera.
“Estamos convencidos de que Bogotá Ciudad Aeropuerto debería estar en los primeros renglones del Plan Nacional de Desarrollo como un proyecto que beneficia a todo el territorio nacional”, puntualizó.
¿Qué entidades y empresas participan en Bogotá Ciudad Aeropuerto?
La propuesta busca una articulación entre el Gobierno nacional, el Distrito, los municipios de la región y el sector privado. En la presentación participaron representantes del Departamento Nacional de Planeación (DNP), la Aeronáutica Civil y el Ministerio de Transporte.
También estuvieron presentes organizaciones empresariales y compañías vinculadas con el ecosistema aeroportuario, entre ellas la Cámara de Comercio de Bogotá, la ANDI, Camacol, ProBogotá, Avianca, OPAIN, Airbus y Odinsa, además de representantes de la Alcaldía de Funza.
Edwin Chiriví, gerente de Camacol Bogotá y Cundinamarca, respaldó la necesidad de conectar la estrategia aeroportuaria con el desarrollo urbano y regional. “Este programa es la mejor apuesta para el país. Definitivamente debe guardar esa articulación entre el desarrollo regional, el de la ciudad y, por supuesto, también debe articularse con el crecimiento y desarrollo que espera Colombia en los próximos años”, afirmó.
La participación de estos actores responde a la dimensión del proyecto: el aeropuerto no funciona de manera aislada, sino que depende de redes de transporte, servicios logísticos, infraestructura, empresas y trabajadores que operan en Bogotá y municipios cercanos.
¿Qué falta para que el megaproyecto se convierta en realidad?
El siguiente paso que busca Bogotá es conseguir que Ciudad Aeropuerto sea incluido en el Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030 y reconocido como un proyecto de interés estratégico nacional. Esa inclusión permitiría impulsar una agenda compartida entre las distintas entidades y avanzar en la definición de prioridades.
No obstante, todavía se requiere estructurar las iniciativas, establecer responsabilidades institucionales y evaluar las fuentes de financiación disponibles. La propuesta no significa que la conexión con el Metro y el Regiotram ya esté aprobada para su ejecución ni que el Centro de Innovación y el campus aeroespacial tengan recursos asignados.
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El reto será pasar de una visión de largo plazo a proyectos concretos, con cronogramas, responsables y financiación. De ese proceso dependerá que El Dorado pueda ampliar su papel como centro de transporte de pasajeros y carga, y convertirse también en un eje de inversión, empleo especializado y desarrollo productivo para Bogotá-Región y Colombia.