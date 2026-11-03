Colombia llevará agenda de comercio e inversión a la Cumbre Iberoamericana en Madrid

Colombia buscará nuevos acuerdos comerciales, oportunidades de inversión y alianzas estratégicas durante la XXX Cumbre Iberoamericana, que se realizará el 4 y 5 de noviembre en Madrid, España.
La delegación colombiana estará encabezada por el vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, y el ministro de Relaciones Exteriores, Omar Bula, quienes participarán en las jornadas de diálogo con representantes de los 22 países que integran la Conferencia Iberoamericana: 19 de América Latina y tres de Europa.
A su llegada a Madrid, el canciller Omar Bula destacó que el encuentro será una oportunidad para fortalecer la presencia internacional del país y establecer relaciones que generen beneficios concretos en materia de comercio, cultura y cooperación.
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“Preparándonos para esta cumbre, un diálogo con observadores y asociados de la Conferencia Iberoamericana, una conferencia que se va a mover con una fuerza sin precedentes y también reposicionando a Colombia donde tiene que estar, demostrar que somos un país prominente en la diplomacia internacional, estableciendo relaciones útiles para los colombianos en el ámbito del comercio, de la cultura y tantos ámbitos”, manifestó.
La agenda de la cumbre incluye temas como transformación digital, educación, ciencia, innovación, comercio e inversión, además de nuevas oportunidades de cooperación para el desarrollo regional.
Según Francisco Solano, director de Mecanismos de Concertación e Integración Regionales, la participación colombiana estará orientada a fortalecer los vínculos con los países iberoamericanos y promover iniciativas que contribuyan al desarrollo económico y la competitividad.
Como parte de la preparación del encuentro, se realizaron 25 reuniones ministeriales y foros de altas autoridades para identificar prioridades compartidas y construir acuerdos. La Cancillería también coordinó los aportes de distintas entidades del Estado para definir la posición que Colombia presentará en Madrid.
Por su parte, Katherine Diartt Pombo, directora de Cooperación Internacional, señaló que el objetivo es convertir el diálogo político en compromisos concretos que fortalezcan la integración y generen oportunidades para los países de la región.
Uno de los asuntos que Colombia buscará impulsar es la promoción de la inversión y la facilitación del comercio, prioridades que ya había planteado durante la reunión de cancilleres iberoamericanos celebrada en Nueva York.
Además de las sesiones oficiales, la agenda contempla encuentros bilaterales con países estratégicos para fortalecer las relaciones diplomáticas e identificar nuevas áreas de cooperación.
En paralelo, Madrid será sede del XVI Encuentro Empresarial Iberoamericano, que reunirá a representantes del sector privado para promover proyectos de inversión, fortalecer los vínculos empresariales y explorar oportunidades comerciales.