Ingresos y utilidades de la Bolsa Mercantil de Colombia subieron a septiembre; así se movieron los negocios

La Bolsa Mercantil de Colombia (BMC) dio a conocer sus resultados financieros correspondientes al tercer trimestre de 2026, en los que destacó un desempeño sólido en utilidades e ingresos, con varias líneas de negocio en positivo.
Según la información presentada por la bolsa, a septiembre de 2026 acumuló una utilidad neta de $34.010 millones, lo que es 14 % superior a la registrada en el mismo periodo de 2025.
Por el lado de los ingresos operacionales, estos alcanzaron $109.165 millones, con un crecimiento de 17 %, mientras el Ebitda aumentó 19 %.
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Juan Camilo Suárez, vicepresidente financiero de la Bolsa Mercantil de Colombia, destacó que el balance en los primos nueve meses del año muestra “que la estrategia que hemos venido desarrollando se refleja en una Bolsa con más fuentes de crecimiento”.
“Seguimos fortaleciendo nuestros mercados tradicionales, mientras ampliamos las alternativas de financiación para las empresas y avanzamos en la operación de nuevos mercados como el de energía. El reto ahora es seguir profundizando estos negocios y ampliar su utilización”, agregó.
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Detalle de los resultados de la Bolsa Mercantil de Colombia
El Registro de Facturas se mantuvo como el principal motor de los resultados de la BMC en lo corrido del año. Sus ingresos crecieron 33 %, comportamiento que compensó la contracción del Mercado de Compras Públicas, asociada a una menor utilización de los mecanismos de contratación abreviada por parte de las entidades públicas.
A este resultado se sumó una mayor dinámica de los mecanismos de financiación no bancaria. Por ejemplo, Atra-e, mercado bursátil de facturas, multiplicó por cuatro el valor negociado frente al mismo periodo de 2025, mientras los ingresos conjuntos de las Órdenes Irrevocables de Giro (OIG) y SIMM, registro de cesión de derechos económicos, aumentaron 30 %.
En relación con su mercado energético, durante el tercer trimestre, su filial Conexión Energética puso en operación el Mecanismo de Comercialización de Energía (MCE), que entre agosto y octubre completó sus primeras cuatro subastas, con contratos para diferentes periodos de suministro
Según indicó la BMC, en esta primera etapa las subastas produjeron a generar información sobre las necesidades de contratación de los agentes y el comportamiento de la oferta y la demanda, que permitirá orientar las próximas convocatorias de acuerdo con las señales del mercado.
Además, se explicó que este mercado amplía las alternativas disponibles para contratar energía a plazo “bajo reglas comunes, contratos estandarizados y mecanismos de garantía, y busca contribuir a una mejor formación de precios y gestión de los riesgos asociados a la exposición al mercado diario”.
De cara al cierre de 2026, la Bolsa Mercantil enfocará su gestión en sostener el crecimiento del Registro de Facturas, ampliar el uso de Atra-e, OIG y SIMM, dinamizar el Mercado de Compras Públicas y continuar desarrollando su participación en los mercados energéticos.
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