Bimbo cumple 30 años en Colombia: estos son los nuevos productos y negocios que prepara en el país

La presencia de multinacionales en Colombia ha convertido al país en una plataforma para desarrollar negocios, atender el mercado local y llevar productos a otros destinos de América Latina y el mundo. Varias compañías han encontrado aquí condiciones para ampliar sus operaciones, invertir en infraestructura y, en algunos casos, convertir sus equipos locales en centros de innovación para sus negocios regionales.
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Uno de esos casos es Grupo Bimbo, que cumple 30 años en Colombia. Desde su llegada en 1996, la compañía ha pasado de distribuir sus primeros productos de panificación a construir una operación que hoy cuenta con seis fábricas, presencia en cinco ciudades y una flota de más de 100 vehículos eléctricos.
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La marca también ha acompañado durante décadas el consumo de los hogares colombianos con productos que se han incorporado a sus compras habituales. Sin embargo, su siguiente etapa no se limita a mantener ese portafolio: la empresa prepara nuevas apuestas en categorías como panificación y galletas, al tiempo que busca responder a consumidores que prestan más atención a los ingredientes y al contenido nutricional de los alimentos.
En entrevista con Valora Analitik, Natalia Carrillo, gerente de marketing de panificados de Bimbo Colombia, explicó que una de las principales apuestas está relacionada con la masa madre y la experiencia de la panadería tradicional. A esto se suma la entrada de la compañía al negocio de galletas.
Las nuevas apuestas de Bimbo en Colombia
Carrillo señaló que la tendencia de masa madre ha ganado relevancia y que la compañía busca acercar esa experiencia a los consumidores a través de su marca Artesano. La propuesta toma como referencia la panadería de barrio, un espacio que conserva un lugar importante en los hábitos de consumo de los colombianos. La intención es llevar parte de esa experiencia a los productos que se comercializan en supermercados.
“Un poco inspirados en la panadería de barrio, como también damos esa experiencia al colombiano con nuestra marca Artesano y con masa madre, entonces es una de las grandes apuestas de este año”, explicó la directiva.
La otra novedad anunciada durante la entrevista es la entrada de Bimbo a la categoría de galletas. Estas apuestas muestran que la estrategia de la empresa busca ampliar las ocasiones de consumo y explorar categorías más allá de su negocio tradicional de panificación.
Otro de los cambios que está marcando el desarrollo de nuevos productos es la transformación de los hábitos de compra. La mayor disponibilidad de información ha llevado a que los consumidores presten más atención a lo que comen y revisen con mayor cuidado los ingredientes y las características nutricionales.
Para Carrillo, el sabor sigue siendo el principal factor de decisión, pero ahora convive con una mayor preocupación por encontrar alternativas que respondan a las necesidades de cada persona: “Siempre el sabor sigue siendo el driver más importante, pero buscando un balance, entendiendo que necesito productos que también le hagan bien a mi cuerpo”, señaló.
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En ese contexto, mencionó la relevancia que han ganado marcas como Saníssimo y productos como las tortillas de maíz, que Bimbo lanzó este año. La directiva considera que estas referencias responden a consumidores interesados en diversificar su alimentación sin dejar de lado el sabor.
La estrategia también aparece en las cifras que la compañía presentó con motivo de su aniversario. Según Grupo Bimbo, el 98 % de su portafolio ya cumple con estándares internacionales de Nutrición Positiva, mediante cambios en las recetas para aumentar nutrientes como fibra, proteína, granos enteros y vitaminas, además de utilizar ingredientes más simples y reconocibles.
La empresa también informó que el 100 % de sus productos de consumo diario está libre de colorantes artificiales. Su siguiente objetivo es que, para 2027, todo el portafolio esté elaborado con menos de 15 ingredientes, reconocibles y pronunciables para los consumidores.
Colombia se convirtió en un centro de innovación para Bimbo
La operación colombiana tiene un papel que va más allá de atender la demanda nacional. De acuerdo con la compañía, el país se consolidó como uno de sus centros de innovación más relevantes en la región, desde donde han surgido marcas que posteriormente llegaron a otros mercados.
Bimbo identifica cuatro marcas concebidas en Colombia: Bimbo Artesano, Vital, Mr. Brown y Buenazo. Sus productos ya llegan a más de 20 mercados, entre ellos España, Brasil y Estados Unidos.
Christian Gaxiola, gerente general de Grupo Bimbo Colombia, destacó el conocimiento del consumidor local como una de las fortalezas de la operación. “Colombia cuenta con un talento y un entendimiento del mercado excepcionales, que hoy nos permiten desarrollar propuestas que trascienden fronteras y llegan a otros países de la región”, afirmó.
La capacidad de mantener precios competitivos es otro de los desafíos para una compañía que vende productos de consumo frecuente en un mercado donde el costo de los alimentos es una preocupación para los hogares. Carrillo aseguró que Bimbo busca que sus referencias sigan siendo asequibles y que, en algunos casos, ha optado por desarrollar presentaciones más pequeñas para mantener los productos al alcance de los consumidores.
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También señaló que las decisiones de compra no dependen exclusivamente del precio. Según su lectura, los colombianos están dispuestos a pagar por una marca cuando encuentran un valor agregado, pero pueden dejar de comprarla si no perciben una diferencia que justifique ese gasto: “Estamos todo el tiempo innovando, estamos ajustando nuestras recetas para garantizar qué es lo que el colombiano sí está dispuesto a pagar”, concluyó la directiva.