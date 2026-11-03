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She Is My Boss presenta 11 nuevas historias de mujeres que lideran distintos sectores

Con relatos de empresarias, ejecutivas, emprendedoras y representantes del sector público, la producción busca inspirar a niñas y adolescentes.

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Nueva temporada de She is my boss
Nueva temporada de She is my boss. Foto: cortesía

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La serie documental She Is My Boss regresa con su sexta temporada. En esta oportunidad, se presentarán 11 nuevas historias que explorarán los desafíos, las decisiones y las experiencias personales de mujeres líderes en distintos sectores. 

El programa busca inspirar a mujeres, niñas y adolescentes con aquellos relatos que no siempre se cuentan, pero que revelan la parte humana detrás de cada trayectoria.

“Aquí no hay mujeres maravilla ni mujeres diez de diez. Hay mujeres reales, con sueños, dudas, momentos de gloria, decisiones difíciles y experiencias de vulnerabilidad que han marcado su camino”, destacó Camilo Betancur, director de la serie.

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Entre las protagonistas de estos relatos se encuentran Luz Elena Kassab, chief commercial officer de W&L Worldwide Trading; Mónica Delgado, presidente de Hero Moto Colombia; Ana Ramírez, presidente de Prosegur; Lorena González, alcaldesa de Bello; Juliana Becerra, cofundadora de BodyBrite y Thyana Álvarez, executive vice president de Copper Giant.

A esa lista se suman Laura Sierra Zapata, CEO y cofundadora de Astrolab Biotecnología S.A.S.; María Camila Martínez, capitán de LATAM Airlines; Lady Rodríguez, abogada de Rodríguez, Medina y Asociados; Milady Garcés, líder en Desarrollo Económico y Empresarial del Pacífico Colombiano, y Catalina Hernández, directora y fundadora de ACSORAR.

She is my boss
She is my boss. Foto: cortesía

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Un programa para inspirar

Más allá de visibilizar trayectorias profesionales, She Is My Boss busca inspirar y empoderar a mujeres de distintos contextos. Este propósito también se refleja en sus eventos, en los que el 10% de la audiencia está conformado por niñas y adolescentes de fundaciones.

A lo largo de sus seis temporadas, el proyecto ha reunido 55 historias y alcanzado 20 millones de visualizaciones en diferentes plataformas. Sus rodajes han recorrido ciudades colombianas como Bogotá, Barranquilla, Medellín y Cali, y países como Panamá, Guatemala, El Salvador, Estados Unidos, Reino Unido, Croacia, Italia y España.

La sexta temporada se estrenó el pasado 27 de octubre de 2026, con un nuevo episodio cada semana.

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