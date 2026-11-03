Valora Analitik y Serrano Martínez CMA realizarán el conversatorio “Colombia 2027: perspectivas para una nueva etapa”

Valora Analitik y Serrano Martínez CMA realizarán el 9 de noviembre en Medellín el conversatorio “Colombia 2027: perspectivas para una nueva etapa”, un espacio que busca generar conversaciones estratégicas sobre el entorno económico y los principales desafíos que enfrentará el país de cara al próximo año.
El encuentro, que se llevará a cabo en el hotel Marriott entre las 8:00 a.m. y 10:00 a.m., tiene como propósito ofrecer una mirada sobre las perspectivas de Colombia, identificar oportunidades y anticipar los retos que marcarán la agenda de 2027, con especial atención en temas relacionados con el crecimiento económico, la inversión y la competitividad.
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La jornada contará con la participación de invitados con experiencia en los ámbitos económico, empresarial y de política pública: Ana F. Maiguashca, presidenta de Colombia Compite y excodirectora del Banco de la República; Mauricio Cárdenas, excandidato presidencial en 2026 y exministro de Hacienda y de Minas y Energía; y Felipe Serrano, socio director de Serrano Martínez CMA.
Por su parte, Rodrigo Torres, director de Valora Analitik, estará a cargo de la moderación del conversatorio, que reunirá diferentes perspectivas para analizar el panorama nacional y las decisiones estratégicas que pueden incidir en el desarrollo del país.
La iniciativa busca propiciar un diálogo de valor que permita comprender mejor el contexto económico, anticiparse a los desafíos y contar con elementos de análisis para la toma de decisiones en una nueva etapa para Colombia.
Así las cosas, las personas interesadas en participar pueden consultar la información e inscribirse haciendo clic aquí.