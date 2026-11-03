Noticias empresariales

Valora Analitik y Serrano Martínez CMA realizarán el conversatorio “Colombia 2027: perspectivas para una nueva etapa”

El encuentro tiene como propósito ofrecer una mirada sobre las perspectivas de Colombia, identificar oportunidades y anticipar los retos.

Por: -
Conversatorio Colombia 2027
Conversatorio Colombia 2027. Foto: Valora Analitik

Compártelo en:

Valora Analitik y Serrano Martínez CMA realizarán el 9 de noviembre en Medellín el conversatorio “Colombia 2027: perspectivas para una nueva etapa”, un espacio que busca generar conversaciones estratégicas sobre el entorno económico y los principales desafíos que enfrentará el país de cara al próximo año.

El encuentro, que se llevará a cabo en el hotel Marriott entre las 8:00 a.m. y 10:00 a.m., tiene como propósito ofrecer una mirada sobre las perspectivas de Colombia, identificar oportunidades y anticipar los retos que marcarán la agenda de 2027, con especial atención en temas relacionados con el crecimiento económico, la inversión y la competitividad.

Destacado: Reforma de De La Espriella eliminaría beneficios tributarios de magistrados, jueces y docentes: estos son los porcentajes

Recibe nuestro boletín en tu correo

Listo, ya estás dentro
Recibirás el próximo boletín en tu correo.

La jornada contará con la participación de invitados con experiencia en los ámbitos económico, empresarial y de política pública: Ana F. Maiguashca, presidenta de Colombia Com­pite y excodirectora del Banco de la República; Mauricio Cárdenas, excandidato presidencial en 2026 y exministro de Hacienda y de Minas y Energía; y Felipe Serrano, socio director de Serrano Martínez CMA.

Conversatorio Valora y Serrano Martínez

Por su parte, Rodrigo Torres, director de Valora Analitik, estará a cargo de la moderación del conversatorio, que reunirá diferentes perspectivas para analizar el panorama nacional y las decisiones estratégicas que pueden incidir en el desarrollo del país.

La iniciativa busca propiciar un diálogo de valor que permita comprender mejor el contexto económico, anticiparse a los desafíos y contar con elementos de análisis para la toma de decisiones en una nueva etapa para Colombia.

Así las cosas, las personas interesadas en participar pueden consultar la información e inscribirse haciendo clic aquí.

Síguenos en nuestro canal de noticias de WhatsApp - ValoraAnalitik.com
Inscríbete a nuestro boletín de noticias
Síguenos en WhatsApp channels
¿Ya eres Premium? Suscríbete acá

También te puede interesar:

Comienza a escribir y presiona enter para buscar