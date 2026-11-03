Ingresos netos de Saudi Aramco crecen más de 30 % pese a la guerra en Irán, aunque cae la producción

La petrolera saudí Aramco, una de las compañías más grandes del mundo, informó que tuvo un crecimiento de 34,5% en su beneficio neto durante el tercer trimestre de 2026. El resultado se produjo pese a los ataques contra sus instalaciones y por ende a afectaciones en sus niveles de producción, en un contexto marcado por el conflicto entre EE. UU. e Irán. Sin embargo, los mayores precios del petróleo compensaron parte de estos efectos.
Cabe recordar que Aramco es la empresa estatal de Arabia Saudita y uno de los principales exportadores de petróleo del mundo. La compañía registró ingresos netos por US$36.250 millones al cierre del 30 de septiembre, frente a US$26.900 millones del mismo periodo de 2025. En el segundo trimestre de 2026, sus ganancias habían alcanzado US$32.700 millones.
Según Reuters, la guerra entre EE. UU. e Irán ha tenido impactos en la producción de Aramco. Sin embargo, estos se han compensado con los mayores precios del petróleo. De esta manera, la compañía ha mantenido sus exportaciones de crudo desde las terminales orientales en el golfo Pérsico, su principal ruta de salida, según señaló el medio.
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Por otro lado, Aramco también cuenta con terminales en la costa occidental, sobre el mar Rojo, a las que llega mediante el oleoducto Este-Oeste. No obstante, esta infraestructura también ha sido objeto de ataques en el marco de la confrontación.
La guerra en Irán no es el único frente de preocupación para la compañía. Reuters añadió que la empresa también ha enfrentado ataques relacionados con los combates contra los hutíes en Yemen, grupo alineado con Irán.
Pese a este contexto, la estatal energética manifestó que la confiabilidad del suministro se ubicó en 97,8 % durante el tercer trimestre. Esto representó una disminución frente a 99,9 % registrado en el mismo periodo de 2025 y a 98,4 % del segundo trimestre de 2026.
En cuanto a la producción, Reuters afirmó que esta se situó en cerca de ocho millones de barriles diarios en septiembre, de acuerdo con fuentes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Antes de la guerra, este indicador se ubicaba en alrededor de 10 millones de barriles diarios.
Aunque Aramco no hace públicos sus volúmenes de producción, las estimaciones indican que su producción total alcanzó 11,05 millones de barriles de petróleo equivalentes diarios durante el tercer trimestre de 2026, frente a 13,3 millones reportados en 2025. A la vez, la producción de líquidos se ubicó en 8,7 millones de barriles diarios, frente a 10,8 millones registrados en 2025, según señaló Reuters.
En contraste, el precio del crudo alcanzó un promedio de US$95,2 por barril durante el tercer trimestre, frente a US$70,1 del mismo periodo de 2025. No obstante, la cifra fue inferior a US$108,1 registrados en el segundo trimestre de 2026.
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La compañía también ha avanzado en la expansión de sus operaciones de refinación y petroquímica, así como en iniciativas relacionadas con el desarrollo de gas no convencional. Adicionalmente, informó que el dividendo base correspondiente al tercer trimestre se ubicó en US$21.900 millones.
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