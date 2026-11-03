Inflación en Colombia subiría por impuestos de la ley rescate, pero no duraría tanto: Esto dice el mismo proyecto

El Gobierno De la Espriella deja en claro que la inflación en Colombia se vería impactada en caso de que se apruebe, tal y como está, el proyecto de ley.
Sin embargo, advierte también la proyección del documento, el impacto sobre el incremento de los precios en el IPC sería transitorio y no tendría efectos perdurables sobre la economía nacional.
Con esto de base, el coletazo sobre la inflación en Colombia se concentraría en 2028 y sería un efecto de una sola vez. A partir de 2029, la inflación retornaría a su tendencia de largo plazo.
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“Este resultado respondería principalmente a la entrada en vigor de la mayor parte de las reducciones de los beneficios tributarios en IVA, así como a la segunda mitad del ajuste tributario sobre los productos del tabaco y a la aplicación de las medidas de equidad horizontal en los impuestos saludables”.
El coletazo de la ley rescate en la inflación en Colombia
En particular, la reducción de los beneficios tributarios en IVA generaría un incremento de hasta 1,3 puntos porcentuales en la inflación, de los cuales 1,1 pp corresponderían a efectos directos y 0,2pp a efectos indirectos.
“Por su parte, la segunda etapa del ajuste tributario sobre los productos del tabaco tendría un efecto de 0,05pp, el cual se materializaría principalmente a través del canal directo (0,04pp), dado el peso de estos productos en la canasta de consumo de los hogares”, dice el documento sobre la inflación en Colombia.
Adicionalmente, estima el Ministerio de Hacienda que los impuestos saludables tendrían un efecto de 0,07pp en la inflación, de los cuales 0,04pp corresponderían a efectos directos y 0,03pp a efectos indirectos.
“Estas estimaciones asumen que los mayores impuestos se trasladan completamente a los precios que paga el consumidor final, por lo que se interpretan como una cota superior de los impactos inflacionarios. La evidencia empírica sugiere que este traslado puede ser incompleto, de modo que el efecto observado sobre la inflación podría ser menor al estimado bajo dicho supuesto”.
Normalización de la inflación en Colombia con la ley rescate
La misma ley rescate señala que estas presiones serían transitorias, al corresponder a incrementos de una única vez en los precios de los bienes y servicios. “En particular, los resultados del modelo de equilibrio general, que incorpora otros canales de transmisión, sitúan el impacto acumulado de las medidas alrededor de 1,5pp, inferior en 0,6pp a la cota superior de la estimación”.
Uno de los puntos clave tiene en cuenta que la consolidación fiscal contribuiría a moderarlas y favorecería la convergencia de la inflación en Colombia a la meta del Banco de la República.
“La consolidación fiscal generaría efectos que contribuirían a disipar las presiones alcistas sobre la inflación, a través de una mayor capacidad productiva en el mediano plazo, producto de la mayor inversión, y menores presiones de demanda”, agrega el proyecto de ley.
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Finalmente, se estima que estos canales reducirían la inflación en un promedio de 0,4pp por año entre 2027 y 2030, “compensando parcialmente el impacto inflacionario de los impuestos en 2027 y 2028 y contribuyendo a que el efecto neto de las medidas sea desinflacionario a partir de 2029”.